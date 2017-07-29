Ученые обжаловали присуждение первой в России ученой степени по теологии

Группа ученых подала коллективную апелляцию на первое в России присуждение степени кандидата теологии. Об этом РБК сообщил один из инициаторов апелляции заведующий лабораторией № 12 Института проблем передачи информации им. А.А. Харкевича Юрий Панчин.

«Мы в свое время с коллегами написали отзывы на эту диссертацию [первая диссертации по теологии], почему мы считаем, что это безобразие. Почему это не наука, и почему не наука выдается за науку. Но защита диссертации все равно произошла. И мы отправили апелляцию. Они [служители церкви] спешат, хотели все это сделать быстренько, используя формулировки, которых еще в законе не было, они не выложили документы диссертационные, которые должны быть выложены в десятидневный срок. Они думают, что им все можно. Но мы это все обнаружили», — пояснил Панчин.

«Наше возмущение вызвало то, что сейчас, после защиты диссертации, открыто говорится, что церковь будет утверждать списки ВАК (высшая аттестационная комиссия), которая утверждает степени кандидата, доктора. Человек, который защищался (протоиерей Павел Хондзинский. — РБК), он уже в своих церковных университетах и кандидат и доктор, а теперь он еще решил и стать доктором государственно аттестуемой комиссии», — добавил он.

Протоиерей Павел Хондзинский — декан Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского университета — стал первым в России, кто ​защитил кандидатскую диссертацию по теологии. Защита состоялась 1 июня в Общецерковной аспирантуре и докторантуре имени святых Кирилла и Мефодия (ОЦАД). Соискатель защищал работу «Разрешение проблем русского богословия XVIII века в синтезе святителя Филарета, митрополита Московского». За присуждение ученой степени диссертанту проголосовал​ 21 из 22 присутствовавших членов Объединенного диссертационного совета по теологии.

Высшая аттестационная комиссия (ВАК) признала теологию научной дисциплиной в 2015 году. В 2016 году были созданы соответствующие диссертационные и экспертные советы, после чего стала возможна ​защита научных работ по этой дисциплине.