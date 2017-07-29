Саакашвили заявил о лишении его гражданства на основании фальшивой анкеты

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сообщил о том, что его лишили украинского гражданства на основании бумаги, которую он не заполнял и в которой стоит не его подпись. Об этом он написал на своей странице в Facebook.



Фото: пресс-служба президента Украины





«Я в шоке! Только что посмотрел копию анкеты, которую опубликовал с подачи администрации президента [Украины] один из лидеров его фракции», — заявил Саакашвили со ссылкой на пост главы делегации Украины в ПАСЕ и депутата Верховной рады Владимира Ариева в Facebook.





В нем парламентарий, в частности, указывал на то, что «о политических основания утраты Саакашвили украинского гражданства можно спорить, а вот в отношении юридических [оснований] — сомнений нет».

«Подавая заявление на гражданство, Саакашвили сам подписался под тем, что осознает возможность утраты гражданства из-за предоставления ложных сведений в соответствии с Законом Украины о гражданстве», — отмечал Ариев, подчеркивая, что, «если бы тогда, в 2015 году, (во время подачи документа. — РБК) ​ [Саакашвили] написал бы в анкете честно — то и гражданство получил, и теперь повода для [его] утраты не дал бы». К своей записи депутат прикрепил фотографию копии одной из страниц документа, в котором указаны место проживания и телефон заявителя, а также от 23 мая 2015 года стоит его подпись под записью о подтверждении того, что, но не находится под следствием на территории других государств.





«На основании вот этой бумаги президент лишил меня гражданства», — заявил Саакашвили. «Так вот, я с полной ответственностью утверждаю, что это не моя подпись и не мною заполненная анкета!» — отметил он, потребовав «немедленно провести графологическую экспертизу». «Тут мы имеем дело с уголовным преступлением!» — объявил Саакашвили, добавив, что «сейчас», по его мнению, все должны понять, «насколько высоко в государственную власть [Украины] проникли жулики».



«Вот так выглядит моя подпись — документ из официального архива Президентской библиотеки Саакашвили в Тбилиси», — написал позже бывший президент Грузии, прикрепив к своей записи фотографию фасада библиотеки, на котором также изображен его автограф.





«Кстати, с тех пор как я в Украине, я обычно подписываюсь кириллицей», — заметил Саакашвили.



На это Ариев, в свою очередь, заявил , что «именно эта анкета содержится в деле миграционной службы, на основании которой [бывшему губернатору] было предоставлено гражданство». «Я начал интересоваться», — также пояснил украинский парламентарий, заметив, что ему удалось выяснить — «анкету в миграционную службу (с которой материалы пошли в администрацию президента) в 2015 году готовили и подавали его [Саакашвили] помощники, а не он сам».



«Еще задним числом оформляли», — добавил Ариев, не приведя однако своим словам никаких документальных доказательств. «И если подпись не Саакашвили, то возникает новый, еще более актуальный вопрос — гражданство было предоставлено на основании фальшивых документов? А это уже гораздо серьезнее чем просто ложь в анкете», — заключил он.



Прежде в интервью изданию «Украинская правда» экс-глава Одесской области заявил, что ошибся в президенте Украины Петре Порошенко. Его, как заметил Саакашвили, интересует лишь зарабатывание денег. После этого 29 июля в интервью телеканалу «Рустави» бывший президент Грузии также отметил, что, лишив его гражданства Украины, украинский лидер нарушил Конституцию и международные обязательства. «Я — гражданин Украины, не смотря ни на что», — заявлял Саакашвили, замечая, что «так», по его мнению, «думает большинство граждан Украины».



Украинского гражданства экс-губернатор Одесской области был лишен 26 июля . Тогда соответствующий указ подписал президент Украины. В украинской миграционной службе, в свою очередь, уточняли, что это произошло из-за того, что бывший президент Грузии указал неверные данные при подачи анкеты, а именно — написал, что не находится под следствием на Украине или за ее пределами, не смотря на то, что в мае 2015 года он был заочно арестован в Грузии.



Гражданство Украины Саакашвили получил 29 мая 2015 года. После этого, в декабре 2015 года, его лишили грузинского гражданства Грузии. Как сообщала РБК пресс-атташе Саакашвили Дарина Чиж, за восстановление украинского паспорта экс-глава Одесской области собирается бороться «в суде и через улицы».