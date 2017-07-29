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Корреспондент Russia Today погиб при обстреле в провинции Хомс

30.07.2017 18:27 — Новости Мира | Tut.by  
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Корреспондент телеканала Russia Today погиб в воскресенье при обстреле боевиками террористической группировки «Исламское государство» в провинции Хомс. Об этом сообщается на сайте арабской версии телеканала.

Корреспондент телеканала в Сирии Халед аль-Хатыб был смертельно ранен во время освещения операции сирийской армии против террористов ИГ, говорится в сообщении.

Кроме того, в результате атаки пострадал оператор телеканала Муутаз Якуб. С легкими ранениями он доставлен в больницу.

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян сообщила, что телеканал окажет помощь семье Халеда аль-Хатыба. Об этом говорится в опубликованном на сайте телеканала заявлении Симоньян.

«Гибель стрингера RT в Сирии — это очень горестное событие для всех нас. Первый раз в истории RT погиб человек, который работал для нашего канала в горячих точках. Мужества родным, друзьям и коллегам Халида, всем, кто его знал и любил. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы помочь его семье в этой ситуации», — отметила Симоньян.

 
 
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Как сообщает телеканал, Халед аль-Хатыб был смертельно ранен во время освещения операции сирийской армии против боевиков ИГ.

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