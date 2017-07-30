Вашингтон назвал необоснованным решение Москвы о сокращении числа дипломатов США в России

Госдепартамент США считает, что решение Москвы выслать 755 сотрудников американской дипмиссии из России является неуместным и «вызывает сожаление». В настоящее время в Белом доме готовят ответ на действия российской стороны.



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В Вашингтоне сожалеют о решении России сократить американскую дипломатическую миссию, которая находится в стране, и прорабатывают ответные меры. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление американского внешнеполитического ведомства.



«Эти действия неуместны и вызывают сожаление. Сейчас мы оцениваем влияние такого ограничения, а также прорабатываем свой возможный ответ на это. К настоящему времени у нас больше нет комментариев», — заявили агентству в Госдепартаменте.

В пятницу, 28 июля, в ответ на разрабатываемый в Белом доме пакет антироссийских санкций МИД России официально объявил о своем решении сократить численность американской дипломатической миссии, которая находится в стране, до 455 человек. Сроки внешнеполитическое ведомство установило до 1 сентября 2017 года, не уточнив, сколько именно дипломатов США вышлет на родину. Помимо этого с 1 августа МИД закрывает доступ для своих американских коллег к посольской даче в Серебряном бору, а также к ряду складских помещений в Москве.

В воскресенье, 30 июля, президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что Россию должны покинуть 755 американских дипломатов . По его словам, это будет «чувствительно» для Вашингтона. Дополнительные ограничения, отмечает глава государства, не нужны, поскольку введение новых антисанкций «будет вредить» США и общему развитию международных отношений.​



Речь идет о законопроекте, ужесточающем односторонние санкции США в отношении России, Ирана и Северной Кореи, который на прошлой неделе был одобрен сначала палатой представителей, а затем и сенатом. Следующим шагом должна стать подпись президента США. В Белом доме вслед за этим заявили, что Дональд Трамп готов подписать этот закон .