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Россия высылает 755 американских дипломатов
31.07.2017 06:02 — Новости Мира | Tut.by
Президент РФ Владимир Путин считает, что отношение США к России если и поменяется, то произойдет это не скоро.
«Мы довольно долго ждали, что, может быть, что-то изменится к лучшему [в отношении США к РФ], питали такую надежду, что ситуация как-то поменяется. Но, судя по всему, если она и поменяется, то не скоро, — заявил он в
Путин заметил, что при этом он не говорит пока «про всякие резоны внутриполитического характера внутри самих Соединенных Штатов».
На вопрос, почему одна из ответных мер — сокращение американской дипмиссии — будет принята сейчас, Путин заявил: «Потому что американская сторона опять предприняла ничем не спровоцированный, что очень важно, шаг по ухудшению российско-американских отношений: по незаконным ограничениям, по попытке воздействовать на другие страны мира, в том числе на своих союзников, которые заинтересованы в развитии и сохранении отношений с Российской Федерацией».
Что же касается дополнительных ограничительных мер в ответ на недружественную политику Вашингтона, то вводить их в настоящий момент президент РФ не считает целесообразными, поскольку это будет вредить международным связям самой Москвы.
Отвечая на вопрос о решении сократить число американских дипломатов в РФ, Путин отметил, что «с точки зрения работы дипломатического ведомства, это вполне чувствительно». «Тысяча с лишним сотрудников — дипломатов и технических работников — работали, до сих пор еще работают в России, 755 должны будут прекратить свою деятельность в Российской Федерации», — пояснил он.
Возможности для новых контрсанкций
Путин отметил, что возможный набор дополнительных ограничений со стороны России в отношении США большой. «Вопрос в том, нужно или не нужно делать еще, и какой набор у нас есть», — сказал он.
«У нас есть, конечно, что сказать, и ограничить такие сферы деятельности нашей совместной, которые будут чувствительны для американской стороны. Но я думаю, что этого делать не нужно», — сказал российский лидер. «Это будет вредить и развитию международных отношений, и вредить не только российско-американским отношениям как таковым, но и нам будет наносить какой-то ущерб», — считает он.
«Можно себе представить теоретически, что когда-то может наступить момент, когда ущерб от попыток давления на Россию будет сопоставим с теми негативными последствиями, которые связаны с определенными ограничениям нашего сотрудничества, — предположил Путин. — Ну, если такой момент когда-то настанет, то мы можем рассмотреть и другие варианты ответов, но я надеюсь, что до этого не дойдет». «Я на сегодняшний день против», — подчеркнул он.
Возможности для сотрудничества
При этом у РФ и США есть сферы, где сотрудничество очень важно, отметил Путин. «Есть очень важные сферы нашего взаимодействия. Это и область ограничения оружия массового уничтожения — здесь мы, безусловно, играем ведущую скрипку наряду с Соединенными Штатами — и укрепление этого режима, борьба с терроризмом».
По оценке Путина, в этом уже есть неплохие результаты. «Судя по тому, что сделано было в последнее время, уж посмотрим, как там будет дальше развиваться ситуация, но в последнее время по созданию зоны деэскалации в Сирии это конкретный шаг, конкретный результат совместной работы, — подчеркнул он. — Не только в интересах Сирии, России, но и в интересах Иордании, Израиля, значит, — и Соединенных Штатов, имея в виду, что это регион интересов Соединенных Штатов. И Израиль — один из основных союзников Соединенных Штатов. Так что мы работаем и добиваемся результатов даже сейчас, даже в этой достаточно сложной ситуации».
Путин назвал и другие сферы возможного взаимодействия. «Скажем, у нас есть хорошие планы по работе в дальнем космосе. Например, и наши, и американские ученые с интересом рассматривают возможность совместной работы по исследованию Венеры», — сказал он.
Президент упомянул и вопросы кибербезопасности. «Мы, я уже говорил об этом, предлагали неоднократно американской стороне наладить взаимодействие друг с другом с целью обеспечить свои интересы — и наши, и американские, и вообще во всем мире поставить под контроль подобного рода такую негативную деятельность, как киберпреступность, — рассказал он. — Вместо того, чтобы начать конструктивно работать, мы только слышим беспочвенные обвинения о вмешательстве во внутренние дела Соединенных Штатов».
Взаимодействие, по мнению российского лидера, может быть налажено в экономике, в том числе в энергетике, авиации, освоении космоса. «У нас в сфере авиации, в сфере освоения космоса есть работа хорошая в большом достаточно объеме и те же самые хорошие перспективы, — заключил Путин. — Я не говорю о пусках американских ракет, которые осуществляются на наших двигателях, не говорю о международной космической программе».
Действия США против России
Конгресс США ранее на этой неделе принял законопроект, предусматривающий дальнейшее ужесточение режима односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. В Сенате за этот документ проголосовали 98 законодателей, против — только двое. Палата представителей тоже приняла законопроект подавляющим большинством голосов (419 против трех). Белый дом сообщил, что Трамп
В свою очередь МИД России в пятницу
Кроме того, по его свидетельству, Россия приостанавливает с 1 августа использование посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.
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Путин отметил, что возможный набор дополнительных ограничений со стороны России в отношении США большой. "Вопрос в том, нужно или не нужно делать еще, и какой набор...
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