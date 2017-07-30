Выборы в Венесуэле сопровождались беспорядками и жертвами. США намерены ввести санкции

Оппозиция Венесуэлы в понедельник проведет общенациональную акцию протеста против действий властей и созыва Конституционной ассамблеи (КА). Об этом сообщил один из главных политических противников президента Николаса Мадуро, губернатор штата Миранда Энрике Каприлес.



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«Уже завтра, начиная с полудня, начнется протест по всей стране», — цитирует политика оппозиционная коалиция «Блок демократического единства» в своем Twitter .

По данным оппозиции, жертвами насилия на акциях протеста в субботу и воскресенье стали не менее 16 человек.

В Венесуэле 30 июля прошли выборы в КА . Этот однопалатный орган может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон страны.

Заместитель председателя Единой социалистической партии Венесуэлы Дьосдадо Кабельо заявил о рекордной явке, в то время как представители оппозиции сообщили, что она не достигла «даже 15%, необходимых для созыва КА». В списки избирателей в стране были внесены порядка 19,4 млн человек.

Госдеп США анонсировал меры против «архитекторов авторитаризма» в Венесуэле

Правительство США намерено принимать меры против «архитекторов авторитаризма» в Венесуэле. Об этом говорится в обнародованном в воскресенье письменном заявлении начальника пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

По ее словам, «США осуждают навязанные 30 июля выборы в Конституционную ассамблею» (КА). С точки зрения Науэрт, этот орган призван «заменить законно избранную Национальную ассамблею и подорвать права венесуэльского народа на самоопределение».

«США стоят вместе с народом Венесуэлы и его конституционными представителями в их стремлении восстановить полноценную и процветающую демократию в стране», — заверила Науэрт. В связи с этим она предупредила, что Вашингтон собирается применять односторонние санкции в том числе в отношении представителей создаваемой в Венесуэле КА. «Мы продолжим принимать решительные и быстрые действия против архитекторов авторитаризма в Венесуэле, включая тех, кто принимает участие в работе Конституционной ассамблеи в результате сегодняшних (то есть воскресных) ущербных выборов», — отметила представитель американского внешнеполитического ведомства.

По ее мнению, организованный 16 июля оппозицией «народный референдум» показал, что граждане Венесуэлы подавляющим большинством голосов отвергли идею формирования КА. План созыва последней нацелен на то, «чтобы ослабить демократию в Венесуэле», полагает Науэрт. Тем не менее президент Николас Мадуро, по ее словам, «отбросил в сторону голоса и устремления венесуэльского народа».

Принятое в мае решение Мадуро о созыве КА, причем без проведения предварительного референдума, привело к обострению обстановки в стране, которую на тот момент уже месяц сотрясали крупные антиправительственные выступления. К настоящему времени в ходе акций протеста погибли свыше 120 человек, тысячи пострадали. Власти арестовали порядка 4,9 тыс. участников манифестаций, из которых почти 1,4 тыс. до сих пор остаются под стражей.