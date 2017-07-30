|
МИД РФ заявил об "асимметричном" ответе России на снос памятников в Польше
31.07.2017 07:46 — Новости Мира | Tut.by
Россия примет «асимметричные» меры в ответ на решение Польши снести памятники советским воинам. Об этом сообщает газета «
«Польские власти должны отдавать себе отчет в том, что их недружественные действия в мемориальной сфере не останутся без последствий. В отношении польской стороны будут приняты адекватные ответные меры, которые могут носить асимметричный характер», — говорится в сообщении МИДа.
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщил изданию, что одним из вероятных ответов России на действия Польши может стать введение персональных санкций против польских политиков. В частности — против авторов закона, который предусматривает демонтаж памятников. Собеседник отметил, что надо не только ввести санкции, но и «прервать экономические отношения между российскими и польскими регионами».
По данным издания, в ближайшее время Россия выступит с призывами отреагировать на действия Польши на международных площадках. Речь идет о Парламентской Ассамблее ОБСЕ, Межпарламентском союзе и Межпарламентской Ассамблее государств-участников СНГ. Несколько сенаторов рассказали газете, что Россия также намерена направить обращения в парламенты европейских стран.
Польский сейм 22 июня принял поправки к закону «О запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя», которые позволяют муниципальным властям принимать решения о сносе «коммунистических» памятников. 17 июля президент Польши Анджей Дуда
Государственная дума попросила европейские парламенты и парламентские структуры осудить снос советских памятников в Польше.
Совет Федераций 25 июля на пленарном заседании попросил президента России Владимира Путина поручить профильным ведомствам разработать предложения по возможным ограничениям в отношении Польши.
В МИД Польши
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщил изданию, что одним из вероятных ответов России на действия Польши может...
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии