Россия примет «асимметричные» меры в ответ на решение Польши снести памятники советским воинам. Об этом сообщает газета « Известия » со ссылкой на Департамент информации и печати российского МИДа.



Памятник Благодарности советским воинам в Варшаве. Фото: Reuters

«Польские власти должны отдавать себе отчет в том, что их недружественные действия в мемориальной сфере не останутся без последствий. В отношении польской стороны будут приняты адекватные ответные меры, которые могут носить асимметричный характер», — говорится в сообщении МИДа.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщил изданию, что одним из вероятных ответов России на действия Польши может стать введение персональных санкций против польских политиков. В частности — против авторов закона, который предусматривает демонтаж памятников. Собеседник отметил, что надо не только ввести санкции, но и «прервать экономические отношения между российскими и польскими регионами».

По данным издания, в ближайшее время Россия выступит с призывами отреагировать на действия Польши на международных площадках. Речь идет о Парламентской Ассамблее ОБСЕ, Межпарламентском союзе и Межпарламентской Ассамблее государств-участников СНГ. Несколько сенаторов рассказали газете, что Россия также намерена направить обращения в парламенты европейских стран.

Польский сейм 22 июня принял поправки к закону «О запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя», которые позволяют муниципальным властям принимать решения о сносе «коммунистических» памятников. 17 июля президент Польши Анджей Дуда подписал закон . На следующий день российский МИД назвал это «возмутительной провокацией» и пригрозил «последствиями».

Государственная дума попросила европейские парламенты и парламентские структуры осудить снос советских памятников в Польше.

Совет Федераций 25 июля на пленарном заседании попросил президента России Владимира Путина поручить профильным ведомствам разработать предложения по возможным ограничениям в отношении Польши.

В МИД Польши заявили , что законом о декоммунизации Варшава не пытается осквернить память погибших воинов, а захоронения солдат Красной Армии не будут затронуты.