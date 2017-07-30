|
США и Япония договорились усилить давление на Северную Корею из-за продолжающихся запусков ракет
31.07.2017 10:35 — Новости Мира | Tut.by
После нового запуска ракеты КНДР Дональд Трамп и Синдзо Абэ намерены усилить экономическое и дипломатическое давление на Пхеньян.
Ввиду продолжающихся угроз со стороны северокорейского руководства президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ уверены в необходимости новых штафных мер в отношении КНДР.
«Я полностью согласен с президентом Трампом в осознании того, что мы должны предпринять дальнейшие действия», — заявил Абе в понедельник, 31 августа, после телефонного разговора с Трампом.
Несмотря на продолжающиеся усилия международного сообщества по мирному урегулированию конфликта, Северная Корея «в одностороннем порядке довела ситуацию до эскалации», подчеркнул глава японского правительства. Одновременно Абэ призвал руководство Китая, России, а также лидеров других стран серьезно отнестись к северокорейской проблеме и усилить давление на Пхеньян.
«Серьезная и растущая угроза»
Северокорейская ядерная программа представляет собой «серьезную и все возрастающую непосредственную угрозу» для Соединенных Штатов, Японии, Южной Кореи и других стран, расположенных поблизости и вдалеке от КНДР, заявил в свою очередь Белый дом. Дональд Трамп и Синдзо Абэ считают необходимым увеличить экономическое и дипломатическое давление на Пхеньян и убедить другие страны в необходимости присоединиться к этим мерам, говорится далее в заявлении.
Власти КНДР 28 июля
Резолюция ООН запрещает Северной Корее тесты баллистических ракет. Как правило, речь идет о ракетах типа «земля-земля», которые в зависимости от типа могут нести обычные, биологические, химические или ядерные боеголовки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Северокорейская ядерная программа представляет собой "серьезную и все возрастающую непосредственную угрозу" для Соединенных Штатов, Японии, Южной Кореи и других...
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии