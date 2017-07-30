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Вице-президент США назвал Россию угрозой для НАТО
31.07.2017 12:39 — Новости Мира | Tut.by
Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Россия является угрозой для НАТО. Об этом он заявил на
«Россия представляет угрозу для государств — союзников по НАТО, и США сделают все для ее предотвращения», — цитирует его слова
Также Пенс выразил надежду на улучшение отношений с Россией.
Он поблагодарил Эстонию за выполнение критерия НАТО о вкладе в оборону вкладе 2% ВВП и выразил удовлетворение в связи с тем, что Латвия и Литва обещали достичь этой цели в будущем году.
Президенты стран Балтии поблагодарили США за поддержку.
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"Россия представляет угрозу для государств - союзников по НАТО, и США сделают все для ее предотвращения", - цитирует его слова "Интерфакс".
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