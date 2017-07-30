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Вице-президент США назвал Россию угрозой для НАТО

31.07.2017 12:39 — Новости Мира | Tut.by  
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Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Россия является угрозой для НАТО. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентами государств Балтии.

«Россия представляет угрозу для государств — союзников по НАТО, и США сделают все для ее предотвращения», — цитирует его слова «Интерфакс».

Также Пенс выразил надежду на улучшение отношений с Россией.

Он поблагодарил Эстонию за выполнение критерия НАТО о вкладе в оборону вкладе 2% ВВП и выразил удовлетворение в связи с тем, что Латвия и Литва обещали достичь этой цели в будущем году.

Президенты стран Балтии поблагодарили США за поддержку.

Ранее Пенс заявил, что президент Дональд Трамп надеется на изменение поведения России в Украине. По его словам, Трамп считает нынешние действия России по украинскому вопросу неприемлемыми. И добавил, что в ближайшее время Трамп намерен подписать законопроект по санкциям против России.

 
 
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"Россия представляет угрозу для государств - союзников по НАТО, и США сделают все для ее предотвращения", - цитирует его слова "Интерфакс".

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