Включая истребители-невидимки и ядерные ракеты. В Китае прошел крупнейший в истории военный парад

Крупнейшим военным парадом отметили в Китае 30 августа 90-летие Народно-освободительной армии Китая. Как сообщило информационное агентство « Синьхуа », в нем приняли участие 12 тысяч военнослужащих различных родов и видов войск.



Фото: Reuters

Проходил парад на крупнейшем в стране полигоне Чжужихэ, расположенном вавтономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.

В параде участвовали 12 тысяч военнослужащих сухопутных, военно-воздушных, военно-морских сил, недавно сформированных ракетных войск и войск стратегической поддержки, 129 военных самолетов, 571 единица наземного оборудования. На параде было продемонстрировано новейшее вооружение, включая истребители-невидимки и ядерные ракеты.

























Принимал парад председатель КНР Си Цзиньпин, который также является генеральным секретарем ЦК КПК и председателем Центрального военного совета Китая.

Каждый раз, когда Си Цзиньпин приветствовал очередную колонну военнослужащих, они отвечали ему: «Здравствуйте, председатель!»

«Товарищи, спасибо вам за ваш тяжелый труд!» — обращался глава китайского государства к солдатам. «Служим народу!» — отвечали они ему.



Фото: Синьхуа

«Следуем партии! Сражаемся до победы! Придерживаемся образцового поведения!» — восклицали военнослужащие мужчины и женщины, обращаясь к Си Цзиньпину.





Как сообщает «Синьхуа», в настоящее время в Китае проводится беспрецедентная реформа армии.