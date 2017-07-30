Кремль предложил США самим определить кандидатуры высылаемых дипломатов

Вашингтон должен будет самостоятельно определить, кто из сотрудников американских диппредставительств и дипломатов останется работать в России, а кто покинет страну. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он пояснил, что когда накануне Владимир Путин говорил о том, что численность персонала американской дипмиссии будет соответствовать количеству сотрудников российского диппредставительства в США, он имел в виду не только дипломатов, но и сотрудников с недипломатическим статусом.

Он добавил, что численность американской дипломатической миссии составляет 1,2 тыс. человек, и цифра, озвученная президентом, явилась результатом «простого математического расчета».

Отвечая на вопрос журналистов, необходимо ли будет покинуть Россию рабочим, которые занимаются строительством американского посольства, Песков сказал, что всё зависит от того, состоят ли они в штате диппредставительства. «Это американская сторона принимает решение, кого, собственно, в рамках заданных параметров убирать», — повторил Песков.

Российское Министерство иностранных дел 28 июля в ответ на новый пакет ограничительных мер, одобренный в США, объявило о решении сократить штат американских дипломатов до 455 человек с 1 сентября. Кроме того, с этой даты будет закрыт доступ на американскую посольскую дачу в Серебряном Бору.

Владимир Путин 30 июля в интервью Владимиру Соловьеву на телеканале «Россия 1» заявил , что 755 дипломатов и технических работников должны будут покинуть страну. По словам российского лидера, это будет «чувствительно» для Вашингтона.

В Госдепартаменте решение Москвы назвали «неуместным» и пообещали проработать возможные ответные меры.