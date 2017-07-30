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Адвокат Януковича: Исчез оригинал соглашения об урегулировании кризиса в Украине 2014 года
31.07.2017 15:55 — Новости Мира | Tut.by
Адвокат бывшего президента Украины сообщил об исчезновении оригинала соглашения об урегулировании кризиса, подписанного Януковичем с представителями оппозиции и стран ЕС в феврале 2014 года.
Юристы бывшего президента Украины Виктора Януковича не смогли добиться от администрации действующего главы государства предоставления для нужд проводимого Генпрокуратурой Украины заверенной копии соглашения об урегулировании политического кризиса, подписанного экс-президентом с представителями оппозиции и властей стран Евросоюза 21 февраля 2014 года. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении юридической компании «Авер лекс», представляющей интересы бывшего украинского лидера.
В ответе на запрос адвоката Януковича глава аппарата администрации Петра Порошенко сообщил, что запрошенная информация у руководимого им органа отсутствует.
«После многочисленных отписок мы наконец-то получили ответ, что такого документа в Администрации президента нету. Это соглашение — одно из важнейших доказательств во всех делах Виктора Януковича и мы не исключаем, что оригинал документа был умышленно уничтожен лицами, которые не заинтересованы в раскрытии сути событий 2014 года, как уничтожались доказательства расстрелов на Майдане», — заявил представляющий интересы Януковича адвокат Виталий Сердюк.
В феврале 2014 года сообщалось, что Янукович, занимавший тогда пост президента Украины, подписал с Виталием Кличко, Арсением Яценюком и Олегом Тягнибоком соглашения о путях выхода страны из политического кризиса. Документ, подписи под которым поставили также главы МИД Германии и Польши Франк-Вальтер Штайнмайер и Радослав Сикорский и глава департамента континентальной Европы МИД Франции Эрик Фурнье, предусматривал, в частности, формирование правительства национального единства, проведение досрочных президентских выборов, отказ от силовых мер и амнистию для всех участников акций протеста.
Подписанию соглашения предшествовали многочасовые переговоры Януковича с министрами иностранных дел Германии и Польши, а также лидерами украинской оппозиции. Переговорщиком от России в этой встрече выступал уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. Позднее Лукин не стал присутствовать на подписании соглашения.
«Это Соглашение — точка отсчета катастрофических событий и трагедии в Украине, которые произошли в 2014 году и продолжаются сейчас. Если б условия этого соглашения были выполнены оппозицией и европейскими гарантами, в Украине не было б ни войны, ни погибших, ни событий на Востоке страны и мы б не потеряли Крым», — пояснил Сердюк.
По его словам, из всех подписантов соглашения взятые на себя обязательства выполнил только Янукович.
Активистов Майдана условия подписанного с Януковичем соглашения в 2014 году не устроили, протестующие потребовали немедленной отставки президента. В тот же день Янукович покинул Киев, после чего Верховная рада возложила исполнение обязанностей президента на Александра Турчинова. 24 февраля Янукович был вывезен на территорию России. В течение нескольких последовавших недель была провозглашена независимость Крыма, проведен общекрымский референдум о его статусе и объявлено о присоединении полуострова к России, а на Донбассе было провозглашено создание Донецкой и Луганской народных республик. Для подавления антиправительственных выступлений новые власти Украины начали силовую операцию. 25 мая 2014 года прошли внеочередные выборы президента Украины, победу на которых одержал Петр Порошенко.
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Юристы Януковича не смогли добиться от администрации президента копии соглашения об урегулировании политического кризиса, подписанного экс-президентом с...
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