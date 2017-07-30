Адвокат Януковича: Исчез оригинал соглашения об урегулировании кризиса в Украине 2014 года

Адвокат бывшего президента Украины сообщил об исчезновении оригинала соглашения об урегулировании кризиса, подписанного Януковичем с представителями оппозиции и стран ЕС в феврале 2014 года.



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Юристы бывшего президента Украины Виктора Януковича не смогли добиться от администрации действующего главы государства предоставления для нужд проводимого Генпрокуратурой Украины заверенной копии соглашения об урегулировании политического кризиса, подписанного экс-президентом с представителями оппозиции и властей стран Евросоюза 21 февраля 2014 года. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении юридической компании «Авер лекс», представляющей интересы бывшего украинского лидера.

В ответе на запрос адвоката Януковича глава аппарата администрации Петра Порошенко сообщил, что запрошенная информация у руководимого им органа отсутствует.

«После многочисленных отписок мы наконец-то получили ответ, что такого документа в Администрации президента нету. Это соглашение — одно из важнейших доказательств во всех делах Виктора Януковича и мы не исключаем, что оригинал документа был умышленно уничтожен лицами, которые не заинтересованы в раскрытии сути событий 2014 года, как уничтожались доказательства расстрелов на Майдане», — заявил представляющий интересы Януковича адвокат Виталий Сердюк.

В феврале 2014 года сообщалось, что Янукович, занимавший тогда пост президента Украины, подписал с Виталием Кличко, Арсением Яценюком и Олегом Тягнибоком соглашения о путях выхода страны из политического кризиса. Документ, подписи под которым поставили также главы МИД Германии и Польши Франк-Вальтер Штайнмайер и Радослав Сикорский и глава департамента континентальной Европы МИД Франции Эрик Фурнье, предусматривал, в частности, формирование правительства национального единства, проведение досрочных президентских выборов, отказ от силовых мер и амнистию для всех участников акций протеста.

Подписанию соглашения предшествовали многочасовые переговоры Януковича с министрами иностранных дел Германии и Польши, а также лидерами украинской оппозиции. Переговорщиком от России в этой встрече выступал уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. Позднее Лукин не стал присутствовать на подписании соглашения.

«Это Соглашение — точка отсчета катастрофических событий и трагедии в Украине, которые произошли в 2014 году и продолжаются сейчас. Если б условия этого соглашения были выполнены оппозицией и европейскими гарантами, в Украине не было б ни войны, ни погибших, ни событий на Востоке страны и мы б не потеряли Крым», — пояснил Сердюк.

По его словам, из всех подписантов соглашения взятые на себя обязательства выполнил только Янукович.

Активистов Майдана условия подписанного с Януковичем соглашения в 2014 году не устроили, протестующие потребовали немедленной отставки президента. В тот же день Янукович покинул Киев, после чего Верховная рада возложила исполнение обязанностей президента на Александра Турчинова. 24 февраля Янукович был вывезен на территорию России. В течение нескольких последовавших недель была провозглашена независимость Крыма, проведен общекрымский референдум о его статусе и объявлено о присоединении полуострова к России, а на Донбассе было провозглашено создание Донецкой и Луганской народных республик. Для подавления антиправительственных выступлений новые власти Украины начали силовую операцию. 25 мая 2014 года прошли внеочередные выборы президента Украины, победу на которых одержал Петр Порошенко.