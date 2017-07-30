Президент Польши наложил вето на законы о судебной реформе

Президент Польши Анджей Дуда заблокировал два закона, ранее одобренных парламентом страны в ходе судебной реформы. Законопроекты будут возвращены в сейм на повторное рассмотрение, говорится в твиттере Канцелярии польского президента.



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Дуда наложил вето на два закона из трех: о немедленном роспуске Верховного суда и наделении сейма полномочиями назначать судей Национального судебного совета. При этом польский президент 25 июля подписал третий законопроект, по которому Минюст Польши получил право назначать судей общей юрисдикции.

Судебная реформа, разработанная правящей партией «Право и справедливость», была одобрена сенатом Польши 15 июля. Большинство законопроектов раскритиковали в Еврокомиссии: в Брюсселе сочли, что она лишает польские суды независимости, нарушая принцип разделения властей.

В первой половине июля в Варшаве и других польских городах прошли массовые акции протеста против судебной реформы.

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