ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент Польши наложил вето на законы о судебной реформе

31.07.2017 17:56 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Президент Польши Анджей Дуда заблокировал два закона, ранее одобренных парламентом страны в ходе судебной реформы. Законопроекты будут возвращены в сейм на повторное рассмотрение, говорится в твиттере Канцелярии польского президента.


Фото: Reuters

Дуда наложил вето на два закона из трех: о немедленном роспуске Верховного суда и наделении сейма полномочиями назначать судей Национального судебного совета. При этом польский президент 25 июля подписал третий законопроект, по которому Минюст Польши получил право назначать судей общей юрисдикции.

Судебная реформа, разработанная правящей партией «Право и справедливость», была одобрена сенатом Польши 15 июля. Большинство законопроектов раскритиковали в Еврокомиссии: в Брюсселе сочли, что она лишает польские суды независимости, нарушая принцип разделения властей.

В первой половине июля в Варшаве и других польских городах прошли массовые акции протеста против судебной реформы.

ЕС запустил санкционную процедуру против Польши

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Законопроекты будут возвращены в сейм на повторное рассмотрение.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
WikiLeaks опубликовала тысячи писем, связанных с предвыборной кампанией Макрона
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика