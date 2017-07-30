Дипломаты заявили о преждевременной блокировке дачи США в Серебряном Бору в России

Американским дипломатам закрыли доступ к их дипсобственности в Серебрянном Бору, не позволив забрать вещи, заявили в посольстве США. Дача должна была быть в распоряжении дипломатов до 1 августа.

Сотрудники посольства США вчера, 30 июля и сегодня 31 июля, не смогли получить доступ к даче дипломатов в Серебряном Бору. Об этом Reuters заявила пресс-секретарь посольства.

«В соответствии с уведомлением правительства России, миссия США должна была иметь доступ к нашей даче до полудня 1 августа», — заявила она. «Обратитесь к российскому правительству, чтобы объяснить, почему это так», — заключил представитель посольства.

При этом в посольстве не уточнили, кто именно не пустил дипломатов на дачу в Серебряном Бору. Телеоператор Reuters, который находится за пределами резиденции видел, как пять автомобилей, в том числе и грузовик, приехали на место. По словам телеоператора, им отказали во въезде, уточняет агентство. Кто принимал решение в отказе о въезде, не уточняется.

Министерство иностранных дел России, как пишет Reuters, оперативно на просьбу прокомментировать ситуацию не отреагировало.

Дача в Серебряном Бору была сдана в аренду посольству США для использования его персоналом для отдыха. 28 июля Москва заявила о том, что в рамках ответных мер на антироссийские санкции США забирает его.