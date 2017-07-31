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Катар пожаловался в ВТО на арабскую торговую блокаду

31.07.2017 23:15 — Новости Мира | Tut.by  
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Катар подал жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за торговой блокады со стороны четырех арабских стран. Об этом в понедельник, 31 июля, передает Reuters со ссылкой на главу офиса организации в Дохе.


Фото: Reuters

Власти эмирата заявили, что блокада нарушает правила торговли товарами и услугами, а также право на интеллектуальную собственность.

В начале июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Позже арабские страны предъявили ультиматум эмирату, призвав его в десятидневный срок согласиться на выполнение требований соседей.

Ультиматум содержал 13 требований (среди них — понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, закрытие всей спутниковой телевизионной сети «Аль-Джазира»).

Катар отверг обвинения и заявил, что выдвинутые требования не могут быть выполнены, а также нарушают суверенитет страны.

 
 
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Власти эмирата заявили, что блокада нарушает правила торговли товарами и услугами, а также право на интеллектуальную собственность.

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