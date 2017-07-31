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США ввели санкции против президента Венесуэлы Мадуро
31.07.2017 23:14 — Новости Мира | Tut.by
США ввели санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на
Источник в Конгрессе заявил агентству, что санкции против Мадуро были введены в связи с тем, что, с точки зрения Вашингтона, его действия направлены на подрыв демократии.
Ранее США пообещали ужесточить ограничительные меры против венесуэльских должностных лиц после проведения в этой стране в воскресенье выборов в Конституционную ассамблею (КА), против которых выступала оппозиция.
Глава пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт в воскресенье заявила, что американское правительство намерено продолжать принимать меры против «архитекторов авторитаризма» в Венесуэле.
По ее словам, США осуждают навязанные 30 июля выборы в КА. С точки зрения Науэрт, этот орган призван заменить законно избранную Национальную ассамблею (парламент) и подорвать права венесуэльского народа на самоопределение.
Венесуэльские власти, несмотря на давление международного сообщества и самые крупные за последние годы акции протеста, 30 июля провели выборы в КА. Этот учредительный орган, насчитывающий 545 членов, уже 2 августа соберется на заседание в том же здании, где работает находящаяся под контролем оппозиции Национальная ассамблея, выступавшая категорически против ее созыва.
КА может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон Венесуэлы. Подписанный в мае приказ Мадуро о созыве этого органа, причем без проведения предварительного референдума, привел к обострению обстановки в стране, которую на тот момент уже месяц сотрясали крупные антиправительственные выступления.
К настоящему времени в ходе организуемых оппозицией акций протеста погибли свыше 110 человек, тысячи пострадали. Власти арестовали порядка 4,9 тыс. участников манифестаций, из которых почти 1,4 тыс. до сих пор остаются под стражей.
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Вашингтон считает, что действия главы Венесуэлы направлены на подрыв демократии.
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