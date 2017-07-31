ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Украине объявили конкурс на аренду части сооружений Чернобыльской АЭС

31.07.2017 22:54 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Арендаторам предлагается использовать площади для размещения солнечной электростанции мощностью 100 МВт. Ранее власти обещали, что первая электростанция заработает уже летом 2017 года.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) начал сбор заявок от компаний, желающих взять в аренду часть инженерных сооружений системы охлаждения объектов Чернобыльской атомной электростанции. Арендованные площади предлагается использовать для размещения фотоэлектрической солнечной электростанции мощностью 100 МВт.

В сообщении ФГИ на странице ведомства в сети Facebook подчеркивается, что электростанция, под строительство которой отводится 2,5 млн кв. м «чернобыльских просторов», должна стать лишь первой ласточкой.

«А дальше дело пойдет. На смену „мирному“ атому приходит зеленая солнечная энергия», — говорится в сообщении ФГИ.

Максимально возможный срок аренды территории в зоне близ ЧАЭС установлен в 49 лет.

26 апреля 2017 года, в день очередной годовщины на Чернобыльской АЭС, министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак заявлял, что первая солнечная электростанция заработает в зоне отчуждения уже летом 2017 года.

В марте того же года Семерак говорил, что заявки на размещение в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС подали инвесторы из США, Дании, Германии, Франции, Китая и других стран.

«Количество предложений превзошло все наши ожидания. Международный рынок возобновляемой энергетики активно отреагировал на наш месседж», — сказал тогда министр.

По словам Семерака, потенциал зоны отчуждения позволит удовлетворить всех претендентов, а общая мощность размещенных здесь «солнечных ферм» может превысить 2,5 тыс. МВт, что сопоставимо с двумя новыми энергоблоками АЭС.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Арендаторам предлагается использовать площади для размещения солнечной электростанции мощностью 100 МВт.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Трамп уволил Скарамуччи, который проработал директором по коммуникациям всего 10 дней
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика