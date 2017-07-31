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В Украине объявили конкурс на аренду части сооружений Чернобыльской АЭС
31.07.2017 22:54 — Новости Мира | Tut.by
Арендаторам предлагается использовать площади для размещения солнечной электростанции мощностью 100 МВт. Ранее власти обещали, что первая электростанция заработает уже летом 2017 года.
Фонд государственного имущества Украины (ФГИ)
В сообщении ФГИ на странице ведомства в сети Facebook подчеркивается, что электростанция, под строительство которой отводится 2,5 млн кв. м «чернобыльских просторов», должна стать лишь первой ласточкой.
«А дальше дело пойдет. На смену „мирному“ атому приходит зеленая солнечная энергия», — говорится в сообщении ФГИ.
Максимально возможный срок аренды территории в зоне близ ЧАЭС установлен в 49 лет.
26 апреля 2017 года, в день очередной годовщины на Чернобыльской АЭС, министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак
В марте того же года Семерак говорил, что заявки на размещение в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС подали инвесторы из США, Дании, Германии, Франции, Китая и других стран.
«Количество предложений превзошло все наши ожидания. Международный рынок возобновляемой энергетики активно отреагировал на наш месседж», — сказал тогда министр.
По словам Семерака, потенциал зоны отчуждения позволит удовлетворить всех претендентов, а общая мощность размещенных здесь «солнечных ферм» может превысить 2,5 тыс. МВт, что сопоставимо с двумя новыми энергоблоками АЭС.
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Арендаторам предлагается использовать площади для размещения солнечной электростанции мощностью 100 МВт.
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