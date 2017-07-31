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Трамп уволил Скарамуччи, который проработал директором по коммуникациям всего 10 дней

31.07.2017 22:04 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент США Дональд Трамп решил уволить директора по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи, который отработал всего 10 дней, говорится в сообщении на сайте администрации Трампа.

Как сообщает The New York Times, его увольнения требовал новый глава администрации Джон Келли. В сообщении администрации говорится, что Скарамуччи сам решил уйти в отставку, чтобы дать возможность Келли самому набрать команду.

Энтони Скарамуччи, финансист с Уолл-стрит, во время президентской кампании критиковавший Трампа, занял пост в Белом доме 21 июля. Пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер, который не хотел работать под началом Скарамуччи, сразу уволился. Глава администрации Райнс Прибус был против назначения Скарамуччи.

Скарамуччи, недовольный Прибусом, жестко раскритиковал его в разговоре с журналом New Yorker, назвав «параноидальным шизофреником». Материал вышел на сайте журнала 27 июля, на следующий день Прибус уволился. Его место занял Джон Келли.

 
 
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Энтони Скарамуччи, финансист с Уолл-стрит, во время президентской кампании критиковавший Трампа, занял пост в Белом доме 21 июля.

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