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Грузия готова требовать экстрадицию Саакашвили из любой страны
01.08.2017 00:35 — Новости Мира | Tut.by
Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявила о готовности потребовать экстрадиции Михаила Саакашвили из любой страны, выбранной экс-президентом для пребывания. Ее слова приводит грузинский «Первый канал».
«Если это будет Украина, то у нас процедуры завершены, и все доказательства, которые у нас были еще в 2014—2015 годах, уже переданы украинской стороне. Что касается других стран, например США, то в случае, если бывший президент [Михаил Саакашвили] там решит остаться, нам понадобятся правовые консультации с этими странами, включая переговоры и соглашение о выдаче», — заявила министр.
Как сообщала ранее Цулукиане, грузинская прокуратура дважды направляла Украине официальный запрос об экстрадиции Саакашвили и дважды получала официальный отказ.
Однако президент Украины Петр Порошенко во время официального визита в Грузию заявил, что не получал от властей запроса об экстрадиции. Позднее в тот же день он уточнил, что запросы все же были, однако этот вопрос «решается без вмешательства президента, это прерогатива силовых структур и Генпрокуратуры».
Экс-президент без гражданства
Саакашвили занимал пост президента Грузии с января 2004 года по ноябрь 2007 и с января 2008 до середины ноября 2013 года. В ноябре 2013 года он покинул страну за пару дней до истечения полномочий и до инаугурации нового президента Георгия Маргвелашвили.
В 2014 году в Грузии экс-президенту были предъявлены ряд уголовных обвинений.
В мае 2015 года Саакашвили было предоставлено гражданство Украины, в связи с чем, по решению президента Грузии, было прекращено его грузинское гражданство. С 30 мая 2015 года по 9 ноября 2016 года он занимал пост губернатора Одесской области. Спустя полтора года Саакашвили
26 июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко
Согласно последней информации, Саакашвили сейчас находится в США, но дата его возможного возвращения в Украину пока неизвестна.
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Как сообщала ранее министр юстиции Грузии, прокуратура страны дважды направляла Украине официальный запрос об экстрадиции Саакашвили и дважды получала...
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