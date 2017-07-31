В Польше заявили, что продолжат работы по вырубке деревьев в Беловежской пуще

Министр окружающей среды Польши Ян Шишко заявил, что, вопреки предварительному решению Суда ЕС о приостановке вырубки деревьев в Беловежской пуще, работы не прекратятся, сообщает Радио «Польша» . Шишко заявил, что страна работает «в соответствии с законодательством ЕС».



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«Проблема заключается в том, что мы не можем прийти к согласию на уровне основополагающих вопросов. Польша предпринимает действия по защите среды обитания и отдельных видов в районе Беловежской пущи согласно европейскому законодательству», — отметил министр окружающей среды.

До 4 августа у ЕС есть время, чтобы ознакомиться с аргументами польской стороны за вырубку деревьев. После этой даты ЕС должен будет принять окончательное решение о приостановлении вырубки деревьев в Беловежской пуще.

Напомним, в Беловежской пуще идет вырубка деревьев, против чего активно выступают местные экологи, а также европейские структуры. Еврокомиссия в 2016 году завела дело против страны за вырубку деревьев в пуще.

Польские власти называют меру вынужденной, поясняя, что причиной стала безуспешная борьба лесников с жуком-короедом , уничтожающим деревья.

Недавно польский министр окружающей среды Ян Шишко заявил, что Беловежская пуща была незаконно внесена в перечень природного наследия ЮНЕСКО.

Беларусь активно выступала против исключения пущи из списка всемирного наследия из опасений, что решение о смене статуса распространится и на белорусскую часть Беловежской пущи.

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО 5 июля призвал власти Польши прекратить вырубку деревьев в Беловежской пуще, которая является одним из крупнейших и древнейших лесных массивов равнинной Европы. https://news.tut.by/society/553452.html