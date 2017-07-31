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В Польше заявили, что продолжат работы по вырубке деревьев в Беловежской пуще
01.08.2017 00:25 — Новости Мира | Tut.by
Министр окружающей среды Польши Ян Шишко заявил, что, вопреки предварительному
«Проблема заключается в том, что мы не можем прийти к согласию на уровне основополагающих вопросов. Польша предпринимает действия по защите среды обитания и отдельных видов в районе Беловежской пущи согласно европейскому законодательству», — отметил министр окружающей среды.
До 4 августа у ЕС есть время, чтобы ознакомиться с аргументами польской стороны за вырубку деревьев. После этой даты ЕС должен будет принять окончательное решение о приостановлении вырубки деревьев в Беловежской пуще.
Напомним, в Беловежской пуще идет вырубка деревьев, против чего активно выступают местные экологи, а также европейские структуры. Еврокомиссия в 2016 году
Польские власти называют меру вынужденной, поясняя, что причиной стала безуспешная
Недавно польский министр окружающей среды Ян Шишко заявил, что Беловежская пуща была
Беларусь активно выступала против исключения пущи из списка всемирного наследия из опасений, что решение о смене статуса распространится и на белорусскую часть Беловежской пущи.
Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО 5 июля призвал власти Польши прекратить вырубку деревьев в Беловежской пуще, которая является одним из крупнейших и древнейших лесных массивов равнинной Европы.
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До 4 августа у ЕС есть время, чтобы ознакомиться с аргументами польской стороны за вырубку деревьев. После этой даты ЕС должен будет принять окончательное решение о...
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