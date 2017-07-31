Белый дом сообщил о подготовке ответа на высылку дипломатов

Вашингтон прорабатывает варианты ответа на решение Москвы выслать из страны 755 американских дипломатов, сообщили в Белом доме. Сам Трамп пока хранит молчание, вице-президент США Майк Пенс назвал действия Москвы «радикальными».



Фото: Reuters

Соединенные Штаты прорабатывают варианты ответа России на ее решение сократить численность американских дипломатов в стране. Об этом заявила в понедельник, 31 июля, на брифинге пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Сейчас мы изучаем варианты [ответа]», — сказала Сандерс, добавив, что более детально Белый дом проинформирует об этом позже: «Когда у нас будет что сказать, мы дадим вам знать».

Сам президент США Дональд Трамп пока не прокомментировал решение Москвы о высылке дипломатов.

Вице-президент США Майк Пенс в понедельник в ходе своего визита в Таллин назвал действия Москвы «радикальными», передает Reuters . В то же время он подчеркнул, что Вашингтон продолжит свою санкционную политику против России, пока Москва не прекратит свои «дестабилизирующие действия на Украине и во всех остальных местах».

Накануне решение Москвы о высылке американских дипломатов комментировал Госдепартамент США. Ведомство назвало данный шаг Москвы неуместным. Тогда же Госдеп намекнул, что за этим решением может последовать ответ Вашингтона.

«Сейчас мы оцениваем влияние такого ограничения, а также прорабатываем свой возможный ответ на это», — говорилось в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

В пятницу Россия приняла решение сократить с 1 сентября численность американских дипломатов в стране и закрыть с 1 августа доступ к американской посольской даче в Серебряном Бору. Покинуть России обязаны будут 755 американских дипломатов .

Президент России Владимир Путин в воскресенье в интервью телеканалу «Россия 1» пояснил, что стало причиной введения таких санкций. Действия Вашингтона по подготовке новых антироссийских санкций он назвал «ничем не спровоцированным шагом» по ухудшению отношений США и России. Президент также напомнил, что Москва «довольно долго ждала» и «питала надежду», что ситуация поменяется к лучшему.