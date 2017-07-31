WSJ узнала о готовом плане Пентагона и Госдепа по поставкам оружия Киеву

Пентагон и Госдеп разработали план поставок оружия Украине для сдерживания «российской агрессии». По данным WSJ, предлагается отправить Киеву противотанковые ракеты и другое «оборонительное вооружение».



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Пентагон и Госдепартамент США разработали план поставки Украине противотанковых ракет и других вооружений и теперь добиваются от Белого дома одобрения этого плана. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне и неназванных американских дипломатов.



Собеседник издания подчеркивают, что оружие, которое они охарактеризовали как оборонительное, предназначено для сдерживания «агрессивных действий Москвы».



Официальный представитель Пентагона Мишель Балтанса заявила, что США «не исключают вариант» поставок «летального вооружения Украине». Глава Пентагона Джеймс Мэттис подтвердил наличие плана, утверждают источники издания.



Пресс-секретарь Госдепартамента США оперативно не ответил на запрос о комментарии.



В свою очередь представитель администрации США заявил газете, что никакого решения по этому плану на данный момент нет. Он уточнил, что на совещании в Белом доме, которое прошло на прошлой неделе и где обсуждалась Россия, этот план не обсуждался. Собеседник добавил, что Дональд Трамп о плане не проинформирован, и его позиция на данный момент неизвестна.



На одобрение данного плана могут уйти месяцы, прогнозируют источники газеты.



В конце июля в зоне конфликта в Донбассе побывал недавно назначенный специальный представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер. Тогда же он высказался за поставку оружия Киеву, чтобы помочь ему справиться с «угрозами Москвы».