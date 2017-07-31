Почему беженцы из КНДР возвращаются из Сеула на родину

Беженка из Северной Кореи, которой удалось стать популярной телеведущей в Сеуле, при загадочных обстоятельствах вновь оказалась в КНДР и снимается в пропагандистских роликах.



Лим Чи Юн. Скриншот видео с сайта Uriminzokkiri

Еще совсем недавно Лим Чи Юн была ярким примером успешной интеграции беженцев из страны чучхэ. После того как 26-летняя гражданка КНДР в 2014 году сбежала от тоталитарного северокорейского режима в Южную Корею, ее жизнь сложилась весьма успешно. Лим попала на телевидение и участвовала в трех телевизионных шоу, поступила в Сеульский университет и строила амбициозные планы стать актрисой. Но все неожиданно резко изменилось. При неизвестных обстоятельствах Лим вновь оказалась в Северной Корее, где, согласно данным местных СМИ, живет вместе со своей семьей в городе Анджу.

Пропаганда и загадочное исчезновение

Сейчас Лим можно увидеть в пропагандистских видео режима Ким Чен Ына. «Каждый день на юге был адом. Меня заманили туда ложью», — рыдая, рассказывает девушка в видеоролике, опубликованном на северокорейском сайте Uriminzokkiri. Лим признается, что мечтала о легких деньгах, которые сможет заработать в Южной Корее. Но должна была вначале работать хостес в баре, чтобы сводить концы с концами. От жизни в Южной Корее у нее остались лишь «психические и ментальные страдания». «Каждый день я плакала и думала о моей родине», — утверждает девушка.

Говорит ли она правду, проверить сложно. В видеоролике Лим называет себя другим именем — Чон Хе Сонг. Поменять имя — нормальная практика среди беженцев из КНДР, которым удалось добраться до Южной Кореи. Так они пытаются обезопасить свои семьи, оставшиеся на родине.

Как сообщает новостное агентство «Ренхап», полиция Сеула не исключает того, что девушка была похищена спецслужбами Северной Кореи. Ходят слухи и о том, что Лим шантажировали, угрожая расправиться с ее родственниками в Северной Корее, поэтому она якобы вынуждена была вернуться. Вероятно, девушка даже пыталась устроить побег родителей из КНДР. Доказательством тому может служить то, что она арендовала большую квартиру, а в начале года с южнокорейским паспортом поехала в Китай, пытаясь там договориться с посредниками, которые помогли бы ее семье бежать в Сеул.

100 человек ежегодно возвращаются из Южной Кореи в КНДР

Среди 30 000 северокорейских беженцев, живущих на юге полуострова, каждый год становится все больше тех, кто хочет вернуться домой. Министерство обороны Южной Кореи фиксирует лишь примерно 12 таких случаев в год. Но, по словам одного из депутатов парламента, точная цифра неизвестна. Предположительно, речь идет о сотне человек в год.

Многие северокорейские беженцы, оказавшиеся в Южной Корее, находятся в плачевной ситуации. Хотя они и имеют южнокорейские паспорта, социальные выплаты и муниципальное жилье, часто перебежчики вынуждены прозябать в нищете, поскольку, чтобы сбежать из КНДР, они заплатили огромные деньги контрабандистам и вынуждены отдавать эти долги.

К тому же, не имея должной квалификации, северокорейские беженцы могут рассчитывать лишь на самую низкооплачиваемую работу на юге. Большинство их страдает от депрессии, одиночества и посттравматического синдрома. Попытки суицида среди беженцев из КНДР происходят в три раза чаще, чем среди всего населения Южной Кореи.

Мечты о свободе

Эксперт по Северной Корее Стефен Денни из канадского университета Торонто и Кристофер Грин из нидерландского университета Лейдена, которые провели опрос 352 беженцев из Северной Кореи, пришли к неутешительному выводу: чем дольше граждане КНДР живут в Южной Корее, тем негативнее их представления об этой стране.

В последние годы из Северной Кореи в Южную прибывает все меньше беженцев. Это связано с усилением пограничного контроля со стороны КНДР. По данным исследования, в 2001 году две трети граждан этой страны искали возможность бежать от нужды и голода на юг полуострова. Сейчас таковых чуть больше 12 процентов. По результатам опроса, у трети респондентов причиной бегства в Южную Корею была мечта о жизни в свободной стране.

Наказание после возвращения в КНДР

До недавнего времени всех северокорейских беженцев, которые возвращались домой из Южной Кореи, отправляли в исправительные лагеря. Во время своего правления Ким Чен Ын заставил 25 из них публично раскаиваться перед телевизионными камерами в том, что они решились покинуть родину. В пропагандистских роликах эти лица выражали благодарность за подаренный им второй шанс жить в Северной Корее.

С тех пор как граждане КНДР стали получать больше информации о том, что происходит за пределами их страны, Пхеньян нуждается в вернувшихся из Южной Кореи беженцах, чтобы использовать их в своих пропагандистских целях. Их рассказы должны внушать гражданам КНДР, что южане хоть и живут богато, но беженцы из Северной Кореи подвергаются на юге дискриминации и оказываются в социальной изоляции. К сожалению, часто северокорейские беженцы действительно попадают именно в такую ситуацию.