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Американский президент утвердил расширение антироссийских санкций
01.08.2017 11:35 — Новости Мира | Tut.by
Президент США Дональд Трамп подписал закон о расширении санкций против России. Об этом
«Президент Трамп подписал документ о введении санкций против РФ и скоро он вступит в силу», — рассказа журналистам во вторник в Тбилиси вице-президент США Майкл Пенс.
Политик также добавил, что их отмена возможна лишь при условии выполнения Россией взятых ранее на себя обязательств. «Однако последние дипломатические шаги России, к сожалению, говорят об обратном», — приводит агентство слова политика.
Сенат США
В ответ МИД России
В воскресенье, 30 июля, президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что Россию должны покинуть
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Политик также добавил, что их отмена возможна лишь при условии выполнения Россией взятых ранее на себя обязательств.
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