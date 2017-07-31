Американский президент утвердил расширение антироссийских санкций

Президент США Дональд Трамп подписал закон о расширении санкций против России. Об этом сообщает Лента. ру со ссылкой на «Интерфакс».

«Президент Трамп подписал документ о введении санкций против РФ и скоро он вступит в силу», — рассказа журналистам во вторник в Тбилиси вице-президент США Майкл Пенс.

Политик также добавил, что их отмена возможна лишь при условии выполнения Россией взятых ранее на себя обязательств. «Однако последние дипломатические шаги России, к сожалению, говорят об обратном», — приводит агентство слова политика.

Сенат США принял законопроект об ужесточении санкций против России 28 июля. Они коснуться нефтегазового и банковского секторов российской экономики. Законопроект, в частности, предусматривает противодействие проекту «Северный поток — 2».

В ответ МИД России официально объявил о своем решении сократить численность американской дипломатической миссии, которая находится в стране. Сроки внешнеполитическое ведомство установило до 1 сентября 2017 года. Помимо этого, с 1 августа МИД закрывает доступ для своих американских коллег к посольской даче в Серебряном Бору, а также к ряду складских помещений в Москве.

В воскресенье, 30 июля, президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что Россию должны покинуть 755 американских дипломатов .