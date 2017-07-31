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Китай открыл первую зарубежную военную базу

01.08.2017 12:07 — Новости Мира | Tut.by  
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Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провели церемонию открытия базы материально-технического обеспечения в Джибути, сообщается на сайте газеты «Жэньминь Жибао». Это первая зарубежная военная база Китая, уточняет Reuters. По данным агентства, в церемонии открытия приняли участие более 300 человек, включая замкомандующего ВМС Китая Тянь Чжуна.

Церемония открытия была приурочена к 90-летию НОАК. В честь юбилея председатель КНР Си Цзиньпин выступил с поздравительной речью.

Как сообщало ранее агентство «Синьхуа», база построена для участия китайских военных в миротворческих операциях в регионе, а также для оказания гуманитарной помощи в Африке и Западной Азии. Также на ней будут проводиться военные учения. Строительство базы началось в 2016 году.

Всего на ней будет служить более 2 тыс. военных. Китай отправил первых военнослужащих на базу 11 июля.

 
 
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База построена для участия китайских военных в миротворческих операциях в регионе, а также для оказания гуманитарной помощи в Африке и Западной Азии. Также на ней...

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