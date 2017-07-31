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Китай открыл первую зарубежную военную базу
01.08.2017 12:07 — Новости Мира | Tut.by
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провели церемонию открытия базы материально-технического обеспечения в Джибути, сообщается на сайте газеты «Жэньминь Жибао». Это первая зарубежная военная база Китая, уточняет Reuters. По данным агентства, в церемонии открытия приняли участие более 300 человек, включая замкомандующего ВМС Китая Тянь Чжуна.
Церемония открытия была приурочена к
Как сообщало ранее агентство «Синьхуа»,
Всего на ней будет служить более 2 тыс. военных. Китай отправил первых военнослужащих на базу 11 июля.
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База построена для участия китайских военных в миротворческих операциях в регионе, а также для оказания гуманитарной помощи в Африке и Западной Азии. Также на ней...
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