Количество жителей Германии иностранного происхождения бьет рекорды

Число жителей Германии иностранного происхождения достигло рекордного показателя. Как сообщило Федеральное статистическое ведомство во вторник, 1 августа, в 2016 году в стране насчитывалось 18,6 миллиона мужчин, женщин и детей с миграционной биографией, причем 52 процента из них имеют паспорта ФРГ.





Количество живущих в Германии людей, которые имеют корни за границей, выросло на 8,5 процентных пункта по сравнению с этим показателем годом ранее. Это самый значительный прирост с начала ведения соответствующей статистики в 2005 году. Доля иммигрантов или выходцев из их семей в населении Германии сейчас составляет 22,5 процента.

Такой рост объясняется в первую очередь большим притоком иностранцев, включая соискателей убежища в 2015 и 2016 годах. В настоящее время в Германии проживают 2,3 миллиона человек из стран Ближнего и Среднего Востока, это на 51 процент больше, чем в 2011 году. Также сильно выросло (на 46 процентов) число выходцев из стран Африки, которых в ФРГ насчитывается 740 тысяч человек.

При этом, как сообщило издание Die Welt, число иностранцев, которые должны покинуть страну, достигло 226 тысяч человек. Тогда как в шести спецприемниках для содержания высылаемых мигрантов насчитывается лишь порядка 400 мест.