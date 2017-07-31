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В Московском областном суде подсудимые обезоружили конвой и пытались взять заложников. Есть жертвы

01.08.2017 15:23 — Новости Мира | Tut.by  
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Пять участников «банды GTA» обезоружили конвой и открыли стрельбу в Мособлсуде. Трое из пяти бандитов ликвидированы, еще двое обезоружены и задержаны. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Из пяти стрелявших ликвидированы трое, двое были обезоружены и задержаны», — сказал он.

Как сообщил собеседник агентства, подсудимые пытались взять заложников.

По словам адвоката Софьи Рубасской, находившейся в здания суда на момент инцидента, в результате стрельбы ранены женщина-пристав и сотрудник конвоя. «Мы находились на другом заседании, когда услышали выстрелы. В общей сложности было произведено более 20 выстрелов, нас начали эвакуировать. Я видела женщину-пристава, которая была ранена, ее лицо было в крови. Также потом сказали, что ранен сотрудник конвоя», — сказала она.

В областном Минздраве РБК сообщили, что при перестрелке пострадали два человека. Они доставлены в больницу. Среди пострадавших женщина 40 лет и мужчина 40−45. При этом в ведомстве уточнили, что пострадавшие получили ушибы, огнестрельных ранений у них нет. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Банда обвиняется в убийствах 17 человек, которые произошли в ходе 15 нападений на автомобили. Также люди подвергались грабежам со стороны членов банды. Участники назвали свою группировку в честь популярной компьютерной игры Grand Theft Auto.

 
 
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Трое из пяти бандитов ликвидированы, еще двое обезоружены и задержаны. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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