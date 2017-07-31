1 августа в Московском областном суде произошла перестрелка между подсудимыми — участниками так называемоей «банды ГТА» и сотрудниками Росгвардии. В результате убиты трое подсудимых, двое ранены, травмы получили два конвоира, в том числе женщина, один сотрудник Росгвардии получил ранение. Как подсудимым удалось напасть на конвой в здании суда, рассказали в Следственном комитете России.



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Все произошло около 14 часов по минскому времени: двое конвоиров в лифте сопровождали пятерых подсудимых — участников так называемой «банды ГТА», обвиняемых в бандитизме, 17 убийствах и других преступлениях.

По предварительным данным, один из подсудимых напал на конвойного и начал его душить. Подсудимые смогли освободиться и завладеть оружием конвоиров, один из которых успел вызвать подкрепление — сотрудников Росгвардии.

Позже на третьем этаже здания суда завязалась перестрелка между подсудимыми и прибывшими на место сотрудниками Росгвардии. В результате стрельбы один из сотрудников Росгвардии ранен в плечо, трое подсудимых уничтожены, двое с тяжелыми огнестрельными ранениями госпитализированы.

Конвоиры получили множественные телесные повреждения, мужчину госпитализировали сразу, а женщина-конвоир дала показания и после этого тоже госпитализирована.

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Московской области возбуждено уголовное дело по факту перестрелки в Московском областном суде по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), п. „б“ ч.4 ст. 226 УК РФ (хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 313 УК РФ (покушение на побег из-под ареста или из-под стражи)», — рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По версии следствия, члены «банды ГТА» в 2012-2014 гг. на дорогах Москвы, Московской и Калужской областей нападали на автомобили и грабили их. Жертвами нападений стали 17 человек, еще двое были ранены. Участники назвали свою группировку в честь популярной компьютерной игры Grand Theft Auto. Заседания в суде по делу банды идут уже около года, но до вынесения приговора еще далеко.