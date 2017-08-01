ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Адвокат: Янукович в 2014 году просил у европейских министров помощи в урегулировании ситуации

01.08.2017 23:34 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Экс-президент Украины Виктор Янукович после подписания Соглашения об урегулировании кризиса в Украине 21 февраля 2014 года обращался к иностранным министрам с просьбой помочь уладить ситуацию в стране. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил адвокат экс-президента Виталий Сердюк.

«До обращения к России об оказании помощи, защите мирного населения Украины и восстановлении правопорядка Янукович 22 февраля обращался ко всем гарантам подписанного Соглашения об урегулировании кризиса в Украине», — заявил Сердюк.

21 февраля 2014 года Янукович подписал с оппозицией Соглашение об урегулировании кризиса в Украине. Гарантами соглашения выступили глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, представитель МИД Франции Эрик Фурнье и глава МИД Польши Радослав Сикорский.

«Виктор Янукович 22 февраля обращался ко всем без исключения гарантам подписанного Соглашения об урегулировании кризиса в Украине. В частности, он обращался к представителю Французской республики Эрику Фурнье, к Франку-Вальтеру Штайнмайеру, и было направлено аналогичное письмо Радославу Сикорскому», — заявил Сердюк.

Он считает, что «если бы эти письма были рассмотрены и по ним представители стран-гарантов отреагировали, мы бы не имели того, что имеем сейчас».

Напомним, ранее адвокат Януковича сообщил, что оригинал соглашения об урегулировании кризиса в Украине 2014 года исчез. В Администрации президента Украины заявили, что данный документ там отсутствует.

 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"До обращения к России об оказании помощи, защите мирного населения Украины и восстановлении правопорядка Янукович 22 февраля обращался ко всем гарантам...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Киев отказался раскрыть гражданство бывших чиновников-иностранцев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика