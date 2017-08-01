Адвокат: Янукович в 2014 году просил у европейских министров помощи в урегулировании ситуации

Экс-президент Украины Виктор Янукович после подписания Соглашения об урегулировании кризиса в Украине 21 февраля 2014 года обращался к иностранным министрам с просьбой помочь уладить ситуацию в стране. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил адвокат экс-президента Виталий Сердюк.

«До обращения к России об оказании помощи, защите мирного населения Украины и восстановлении правопорядка Янукович 22 февраля обращался ко всем гарантам подписанного Соглашения об урегулировании кризиса в Украине», — заявил Сердюк.

21 февраля 2014 года Янукович подписал с оппозицией Соглашение об урегулировании кризиса в Украине. Гарантами соглашения выступили глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, представитель МИД Франции Эрик Фурнье и глава МИД Польши Радослав Сикорский.

«Виктор Янукович 22 февраля обращался ко всем без исключения гарантам подписанного Соглашения об урегулировании кризиса в Украине. В частности, он обращался к представителю Французской республики Эрику Фурнье, к Франку-Вальтеру Штайнмайеру, и было направлено аналогичное письмо Радославу Сикорскому», — заявил Сердюк.

Он считает, что «если бы эти письма были рассмотрены и по ним представители стран-гарантов отреагировали, мы бы не имели того, что имеем сейчас».

Напомним, ранее адвокат Януковича сообщил, что оригинал соглашения об урегулировании кризиса в Украине 2014 года исчез . В Администрации президента Украины заявили, что данный документ там отсутствует.