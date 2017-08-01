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Около 30 человек погибли после взрыва в мечети в афганском Герате

01.08.2017 22:46 — Новости Мира | Tut.by  
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Число жертв взрыва в мечети в городе Герат на северо-западе Афганистана выросло до 29, более 60 человек пострадали. Об этом сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой на представителей властей.

Ранее сообщалось о 15 погибших.

Уточняется, что террорист-смертник ворвался в мечеть и открыл стрельбу по прихожанам. После этого он привел в действие взрывное устройство.

6 июня в Герате в результате взрыва возле мечети погибли семь человек, 15 получили ранения. Бомба была спрятана в мотоцикле, припаркованном возле мечети XII века Джама Масджид. Оно сработало, когда толпа верующих проходила через парковку, направляясь на молитву.

24 июля в столице Афганистана Кабуле в районе, заселенном преимущественно шиитами, прогремел взрыв. Тогда погибли 24 человека, 42 получили ранения.

 
 
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Уточняется, что террорист-смертник ворвался в мечеть и открыл стрельбу по прихожанам. После этого он привел в действие взрывное устройство.

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