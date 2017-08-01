Тиллерсон: Отношения России и США находятся под угрозой дальнейшего ухудшения

Российско-американские отношения находятся на текущем этапе под угрозой дальнейшего ухудшения. С таким предупреждением выступил во вторник госсекретарь США Рекс Тиллерсон.



Фото: Reuters

«Как я указывал в ходе своего первого визита в Москву и на встречах с президентом [Владимиром] Путиным в Кремле, а также по их завершении, отношения находятся в исторически низкой точке после завершения холодной войны и они могут ухудшиться, — сказал глава американской дипломатии. — И мне кажется, что вопрос событий последней недели заключается в том, ухудшаются они или мы сможем сохранять какой-то уровень стабильности в этих отношениях и продолжать находить <…> обоюдные интересы и пути урегулирования своих разногласий так, чтобы они не превращались в открытый конфликт».

При этом он отметил, что «одна сфера общих интересов — это терроризм».

«Мы выбрали театр в Сирии, <…> чтобы проверить свою способность работать вместе. Мы разделяем взгляд, заключающийся в том, что ИГИЛ является угрозой для наших стран. И мы привержены разгрому ИГИЛ и других террористических организаций», — заявил Тиллерсон.