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Сенат США утвердил нового главу ФБР

02.08.2017 00:53 — Новости Мира | Tut.by  
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Сенат Конгресса США утвердил Кристофера Рэя (Christopher Wray) новым руководителем Федерального бюро расследований (ФБР). Об этом сообщает агентство Reuters.


Кристофер Рэй. Фото: Reuters

За кандидатуру бывшего замглавы минюста США проголосовали 95 сенаторов, двое выступили против.

Место директора силового ведомства пустовало с 10 мая, когда Джеймс Коми был уволен президентом Дональдом Трампом. По утверждению главы государства, Коми допустил служебный подлог, закрыв расследование в отношении бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, касавшееся использования электронной почты для передачи сведений, составлявших государственную тайну.

11 мая The New York Times опубликовала заметку, в которой приводились сведения о том, что Трамп требовал от Коми прекратить расследование в отношении бывшего помощника по нацбезопасности Майкла Флинна.

12 июля Рэй заявил, что не будет приносить Трампу клятву верности, уточнив, что «его клятва верности — конституции, власти закона и миссии ФБР».

Рэй — бывший адвокат министерства юстиции, занимавшийся защитой по делам об экономических преступлениях.

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Рэй - бывший адвокат министерства юстиции, занимавшийся защитой по делам об экономических преступлениях.

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