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Авиация НАТО нарушила границу Финляндии в ходе перехвата российских самолетов

02.08.2017 00:00 — Новости Мира | Tut.by  
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Два самолета НАТО — истребители Военно-воздушных сил Испании нарушили воздушное пространство Финляндии. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Финляндии. Газета The Washington Post со ссылкой на заявление представителя НАТО Дилана Уайта уточнила, что истребители «случайно залетели в воздушное пространство» страны, сопровождая российские самолеты" у границ Эстонии.

«Два испанских истребителя F-18 подозреваются в нарушении финского воздушного пространства утром во вторник, 1 августа», — говорится в сообщении Минобороны. В ведомстве уточнили, что самолеты летели над Финским заливом.

Как отмечает финское издание Yle, в воздушном пространстве Финляндии самолеты пробыли около минуты. Как отмечает издание, испанские истребители наблюдают за воздушным пространством над Балтийским морем. Они базируются на авиабазе в Эстонии примерно в 40 км к юго-западу от Таллина.

Финляндия не является членом НАТО. Ранее власти страны заявляли о возможном присоединении к альянсу в будущем.

О том, что финские и испанские истребители поднялись на перехват трех военных самолетов России над Балтийским морем, сообщило НАТО 1 августа. Два российских истребителя МиГ-31 и транспортный самолет Ан-26 пролетели у воздушного пространства Эстонии. В альянсе уточнили, что испанскими истребителями были два F-18, а тип финских не уточнили.

Как сообщило Минобороны России, истребитель F-18 НАТО на протяжении одной минуты сопровождал российский военно-транспортный самолет Ан-26 и два истребителя МиГ-31 над нейтральными водами Балтийского моря. В ведомстве отметили, что самолеты выполняли плановый учебно-тренировочный полет, «не нарушая границ других государств».

 
 
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Истребители "случайно залетели в воздушное пространство" страны, сопровождая российские самолеты" у границ Эстонии.

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