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Авиация НАТО нарушила границу Финляндии в ходе перехвата российских самолетов
02.08.2017 00:00 — Новости Мира | Tut.by
Два самолета НАТО — истребители Военно-воздушных сил Испании нарушили воздушное пространство Финляндии. Об этом
«Два испанских истребителя F-18 подозреваются в нарушении финского воздушного пространства утром во вторник, 1 августа», — говорится в сообщении Минобороны. В ведомстве уточнили, что самолеты летели над Финским заливом.
Как
Финляндия не является членом НАТО. Ранее власти страны заявляли о возможном присоединении к альянсу в будущем.
О том, что финские и испанские истребители поднялись на перехват трех военных самолетов России над Балтийским морем, сообщило НАТО 1 августа. Два российских истребителя МиГ-31 и транспортный самолет Ан-26
Как сообщило Минобороны России, истребитель F-18 НАТО на протяжении одной минуты сопровождал российский военно-транспортный самолет Ан-26 и два истребителя МиГ-31 над нейтральными водами Балтийского моря. В ведомстве отметили, что самолеты выполняли плановый учебно-тренировочный полет, «не нарушая границ других государств».
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Истребители "случайно залетели в воздушное пространство" страны, сопровождая российские самолеты" у границ Эстонии.
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