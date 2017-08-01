Авиация НАТО нарушила границу Финляндии в ходе перехвата российских самолетов

Два самолета НАТО — истребители Военно-воздушных сил Испании нарушили воздушное пространство Финляндии. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Финляндии. Газета The Washington Post со ссылкой на заявление представителя НАТО Дилана Уайта уточнила , что истребители «случайно залетели в воздушное пространство» страны, сопровождая российские самолеты" у границ Эстонии.

«Два испанских истребителя F-18 подозреваются в нарушении финского воздушного пространства утром во вторник, 1 августа», — говорится в сообщении Минобороны. В ведомстве уточнили, что самолеты летели над Финским заливом.

Как отмечает финское издание Yle, в воздушном пространстве Финляндии самолеты пробыли около минуты. Как отмечает издание, испанские истребители наблюдают за воздушным пространством над Балтийским морем. Они базируются на авиабазе в Эстонии примерно в 40 км к юго-западу от Таллина.

Финляндия не является членом НАТО. Ранее власти страны заявляли о возможном присоединении к альянсу в будущем.

О том, что финские и испанские истребители поднялись на перехват трех военных самолетов России над Балтийским морем, сообщило НАТО 1 августа. Два российских истребителя МиГ-31 и транспортный самолет Ан-26 пролетели у воздушного пространства Эстонии. В альянсе уточнили, что испанскими истребителями были два F-18, а тип финских не уточнили.

Как сообщило Минобороны России, истребитель F-18 НАТО на протяжении одной минуты сопровождал российский военно-транспортный самолет Ан-26 и два истребителя МиГ-31 над нейтральными водами Балтийского моря. В ведомстве отметили, что самолеты выполняли плановый учебно-тренировочный полет, «не нарушая границ других государств».