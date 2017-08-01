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В контрразведке США заявили о смене Россией тактики шпионажа
02.08.2017 06:46 — Новости Мира | Tut.by
Россия сменила тактику шпионажа за США. Теперь вместо кадровых разведчиков это делают различные подрядчики американских спецслужб. Смена стратегии произошла пять-семь лет назад.
Россия проводит разностороннюю шпионскую кампанию против США, несмотря на санкции и заявления американских спецслужб о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. При этом стратегия российского шпионажа изменилась. Об этом в интервью
По словам Эванины, российская стратегия шпионажа изменилась за последние пять-семь лет. Россия больше не полагается целиком на разведчиков, официально работающих на спецслужбы. Теперь в США отправляются бизнесмены, инженеры и другие люди, работающие как подрядчики на американские спецслужбы.
По его словам, в прошлом году он интенсивно работал с американским частным сектором, чтобы защитить критическую инфраструктуру и логистические схемы от заграничных угроз.
Эванина отметил также, что его управление сталкивается с кражей хакерами государственных и промышленных тайн, промышленным шпионажем, а также со случаями, когда госслужащие и подрядчики делятся секретами с медиа и порталами, такими как WikiLeaks.
Американский контрразведчик прокомментировал и сообщения
Несмотря на это, российская шпионская деятельность не изменилась. Американские спецслужбы «не увидели начала сдерживания, спада или усиления» российской шпионской активности в прошлом году. По его словам, у ФБР не стало меньше работы.
Тем не менее Эванина признал, что США больше теряют от решения Москвы выслать американских дипломатов и сотрудников посольств, чем Москва теряет от решения Вашингтона. «В этом всегда есть диспропорция», — приводит его слова Reuters.
В США были случаи ареста сотрудников подрядчиков американских спецслужб. Так, в начале июня 25-летняя Реалити Ли Виннер, сотрудница компании Pluribus International Corporation, подрядчика Агентства национальной безопасности (АНБ), передала изданию The Intercept засекреченные документы АНБ. Она была арестована ФБР, ей грозит до десяти лет лишения свободы.
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Россия сменила тактику шпионажа за США. Теперь вместо кадровых разведчиков это делают различные подрядчики американских спецслужб. Смена стратегии произошла...
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