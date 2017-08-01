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Экс-президент Бразилии стал обвиняемым по шестому делу о коррупции

02.08.2017 08:09 — Новости Мира | Tut.by  
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Судья Сержиу Моро удовлетворил запрос Федеральной прокуратуры Бразилии, которая ранее потребовала предъявить новые обвинения в коррупции экс-президенту страны Луису Инасиу Луле да Силве. Постановление было опубликовано во вторник на сайте федерального суда.


Фото: Reuters

Согласно документу, обвинения по этому делу были также предъявлены владельцам и бывшим руководителям бразильских строительных фирм Odebrecht и OAS. Они подозреваются в даче взяток.

По версии следствия, в коррупционной схеме был задействован особняк, расположенный в населенном пункте Атибайя (штат Сан-Паулу), который якобы принадлежит экс-президенту. Как утверждает сторона обвинения, компании потратили 1,02 млн реалов ($ 320 тыс.) на переделку дома.

Бывший глава государства отрицает свою вину. В обнародованном заявлении экс-президента говорится, что особняк в Атибайе «не принадлежит и никогда не принадлежал Луле да Силве».

Это уже шестое уголовное дело, фигурантом которого является бывший глава государства. 12 июля суд вынес вердикт по одному из них, признав экс-президента виновным в коррупции и отмывании денег и приговорив его к девяти годам и шести месяцам тюремного заключения. Ему также запрещено занимать государственные должности в течение 19 лет. На время рассмотрения апелляции, которую подал политик, он будет оставаться на свободе.

По данным социологических опросов, несмотря на коррупционные скандалы, экс-глава государства пользуется высокой популярностью как возможный кандидат в президенты на выборах 2018 года.

 
 
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По данным социологических опросов, несмотря на коррупционные скандалы, экс-глава государства пользуется высокой популярностью как возможный кандидат в...

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