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Украина будет судиться с Россией из-за Керченского моста

02.08.2017 08:17 — Новости Мира | Tut.by  
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Введение Россией ограничений по судоходству через Керченский канал в связи со строительством моста приводит к убыткам украинских портов и будет оспорено в суде. Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк на встрече с профсоюзами морских и речных портов во вторник, передает «Интерфакс-Украина».

«Министерство юстиции в рамках имеющихся судебных исков против России выделяет проблему перекрытия Керченского канала и введения ограничений по судоходству. Сейчас готовится иск и считаются убытки недополученных средств Мариупольским и Бердянским торговыми портами», — отметил он.

Лавренюк добавил, что проблема строительства Керченского порта сейчас решается совместно с Министерством иностранных дел, Советом национальной безопасности и обороны.

Как сообщалось, в июне стало известно о подготовке Министерством транспорта РФ проекта приказа о закрытии Керченского пролива в августе-сентябре 2017 года для постановки арки Керченского моста.

Мининфраструктуры Украины обратилось с жалобой в Международную морскую организацию, поскольку такие действия со стороны РФ могут нанести значительный ущерб не только безопасности судоходства, но и национальной безопасности Украины.

Ранее украинские власти также заявили, что экологические нарушения при строительстве Россией моста через Керченский пролив могут превратить Азовское море в залив Черного моря. Строительство может повлечь за собой региональную экологическую катастрофу.

Общая стоимость Керченского моста — 228 млрд российских рублей, генподрядчик — ООО «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга. Транспортный переход через пролив спроектирован в виде двух параллельных мостов. Открытие автомобильного движения должно состояться в конце 2018 года, железнодорожного — в 2019 году.

 
 
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Ранее украинские власти также заявили, что экологические нарушения при строительстве Россией моста через Керченский пролив могут превратить Азовское море в...

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