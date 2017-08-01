Гражданин Китая обстрелял консульство КНР в Лос-Анджелесе и покончил с собой

В Лос-Анджелесе обстреляно здание консульства Китая, объявили представители городской полиции, собщает АВС .

По данным правоохранительных органов, во вторник утром по местному времени по зданию консульства «произвел многочисленные выстрелы» гражданин Китая.

После этого устроивший стрельбу покончил с собой в припаркованном возле консульства автомобиле, заявили в полиции, добавив, что других пострадавших в результате инцидента нет.

Имя обстрелявшего консульство и другие подробности произошедшего, в том числе возможные мотивы его поступка, правоохранительные органы пока не сообщают.