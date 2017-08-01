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Гражданин Китая обстрелял консульство КНР в Лос-Анджелесе и покончил с собой

02.08.2017 08:51 — Новости Мира | Tut.by  
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В Лос-Анджелесе обстреляно здание консульства Китая, объявили представители городской полиции, собщает АВС.

По данным правоохранительных органов, во вторник утром по местному времени по зданию консульства «произвел многочисленные выстрелы» гражданин Китая.

После этого устроивший стрельбу покончил с собой в припаркованном возле консульства автомобиле, заявили в полиции, добавив, что других пострадавших в результате инцидента нет.

Имя обстрелявшего консульство и другие подробности произошедшего, в том числе возможные мотивы его поступка, правоохранительные органы пока не сообщают.

 
 
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Имя обстрелявшего консульство и другие подробности произошедшего, в том числе возможные мотивы его поступка, правоохранительные органы пока не сообщают.

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