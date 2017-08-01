Со 2 августа человечество живет на Земле в долг

Человечеству в этом году потребуется 170% ресурсов Земли, чтобы покрыть свои потребности. Начиная со 2 августа, у жителей планеты формируется экологический долг за 2017 год, подсчитали экологи.



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Методика, которую применяют ученые из Global Footprint Network, измеряет возобновляемые ресурсы планеты. Она позволяет точно рассчитать день в году, с которого Земля уже не в состоянии восстановить потребленные человеком ресурсы — и когда люди начинают разрушать свою среду обитания.

Все раньше и раньше

В 2017 году эта «точка невозврата» приходится на 2 августа. Таким образом, в текущем году люди потребят все возобновляемые за год ресурсы Земли на 6 дней раньше, чем в 2016-м. Еще более четко негативная тенденция видна по сравнению с 80-ми годами ХХ века. Если в 1987 году «граница возобновляемости» пришлась на 19 декабря, то позже она последовательно и устрашающе двигалась от конца года к его середине. Так, в 2011 году человечество поглотило все возобновляемые ресурсы к 27 сентября. Ну, а вот теперь дошло до начала августа.

Поэтому как раз 2 августа целый ряд экологических организаций в Германии намерен провести совместную акцию перед Бранденбургскими воротами в Берлине. Цель акции — напомнить, что человечество потребляет больше древесины, растений, продуктов питания, рыбы и всего прочего, чем водоемы, леса и поля в состоянии создать и восстановить самостоятельно.

«Планета — это не интернет-магазин с бесконечными запасами товаров. Супермаркет под названием Земля опустел, — предупреждает Кристоф Рёттгерс (Christoph Röttgers) из молодежного объединения экологов. — Все, что мы потребим в этом году после 2 августа, украдено у будущих поколений. Задача политиков — не допустить этого».

1,7 планеты Земля

Причем с ростом населения планеты растет и потребление углеводородов, продуктов питания, воды. Как чисто математически подсчитали ученые, для удовлетворения запросов сегодняшнего человечества требуется 1,7 планет Земля. «Если мы не остановимся, то к 2030 году понадобятся уже две планеты, к 2050 году — целых три», — бьет тревогу Юрген Кирш (Jürgen Kirsch) из немецкого отделения Greenpeace.

Согласно подсчетам ученых, более 80 процентов населения планеты проживает в странах с неблагополучной экологической обстановкой. Германию хотя и нельзя к ним отнести, но и образцом в сфере потребления ресурсов она тоже не является: если бы все человечество потребляло ресурсы на уровне жителей ФРГ, то нам бы уже сейчас было необходимо 3,2 планеты для удовлетворения наших запросов.

А «граница возобновляемости» для одной Германии пришлась бы в этом году на 24 апреля. Причина такого положения дел — в тех больших площадях, которые требуются для выращивания кормов скоту для производства мяса, а также в высоких объемах выбросов углекислого газа.

«Мы просто исчезнем»

Причем эмиссия парниковых газов составляет большую часть — до 60% — от общего негативного воздействия на окружающую среду. «И если удастся сократить эти выбросы хотя бы наполовину, то мы сможем подвинуть „границу возобновляемости“ сразу на 3 месяца назад», — объясняет Матис Вакернагель (Mathis Wackernagel) из Global Footprint Network.

Основными адресатами призывов экологов являются правительства. Но и каждый человек может внести свой небольшой вклад в более разумное использование ресурсов планеты. Как отметил в интервью агентству KNA Андреас Шмидт (Andreas Schmidt), представитель экологической инициативы католической церкви Германии, «каждый человек может способствовать тому, чтобы „граница возобновляемости“ пролегала не когда-нибудь летом, а ближе к концу года».

Достаточно даже малых дел: не каждый день есть мясо, покупать экологические продукты, перечисляет Шмидт. «Я понимаю, что такие продукты дороже обычных. Но когда я вижу, что машинное масло стоит дороже обычного растительного масла, я понимаю, что есть в жизни другие сферы помимо питания, где можно экономить», — отмечает представитель церкви. Иначе, напоминает он, нас ждет печальная участь: «Мы все просто исчезнем».