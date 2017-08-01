ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Reuters: с начала 2017 года в Сирии погибли 40 российских военных и бойцов ЧВК

02.08.2017 11:32 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Российские потери в Сирии за первую половину 2017 года в четыре раза превышают данные официальных сводок Минобороны. Об этом пишет агентство Reuters, которое пообщалось с родственниками и друзьями погибших.


Сирия, Алеппо. Фото: Reuters

По оценке агентства, с начала года в Сирии погибли 40 россиян, в том числе 17 военнослужащих и 21 боец частных военных компаний. Принадлежность еще двух погибших установить не удалось. Официально Минобороны сообщало о гибели только десятерых военнослужащих.

Потери за половину 2017 года, таким образом, уже превысили количество погибших за весь предыдущий период сирийской операции (с сентября 2015 года). Тогда погибло 36 военных и бойцов ЧВК.

Минобороны и Кремль не ответили на запрос Reuters по поводу погибших в Сирии.

Reuters указывает, что неофициально воевать в Сирию в составе частных военных компаний отправляют бойцы под командованием Вагнера. Это позывной Дмитрия Уткина, который, по данным СМИ, раньше отправлял бойцов в Украину, а теперь занимается операцией в Сирии.

Официально Минобороны России утверждает, что за почти два года сирийской операции там погибли 33 военнослужащих.

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По оценке агентства, с начала года в Сирии погибли 40 россиян, в том числе 17 военнослужащих и 21 боец частных военных компаний. Принадлежность еще двух погибших...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Со 2 августа человечество живет на Земле в долг
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика