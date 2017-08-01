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Reuters: с начала 2017 года в Сирии погибли 40 российских военных и бойцов ЧВК
02.08.2017 11:32 — Новости Мира | Tut.by
Российские потери в Сирии за первую половину 2017 года в четыре раза превышают данные официальных сводок Минобороны. Об этом пишет
По оценке агентства, с начала года в Сирии погибли 40 россиян, в том числе 17 военнослужащих и 21 боец частных военных компаний. Принадлежность еще двух погибших установить не удалось. Официально Минобороны сообщало о гибели только десятерых военнослужащих.
Потери за половину 2017 года, таким образом, уже превысили количество погибших за весь предыдущий период сирийской операции (с сентября 2015 года). Тогда погибло 36 военных и бойцов ЧВК.
Минобороны и Кремль не ответили на запрос Reuters по поводу погибших в Сирии.
Reuters указывает, что неофициально воевать в Сирию в составе частных военных компаний отправляют бойцы
Официально Минобороны России утверждает, что за почти два года сирийской операции там погибли 33 военнослужащих.
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По оценке агентства, с начала года в Сирии погибли 40 россиян, в том числе 17 военнослужащих и 21 боец частных военных компаний. Принадлежность еще двух погибших...
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