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У берегов Турции затонула лодка с 11 туристами

02.08.2017 12:05 — Новости Мира | БелТА  
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У берегов Турции затонула лодка с 11 туристами

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В районе турецкого курорта Мармарис затонула туристическая лодка, на борту которой находились 11 человек. Как сообщают информагентства, восемь человек спасены, троих найти пока не удалось.

В районе инцидента ведется поисково-спасательная операция. О национальности пострадавших пока не сообщается.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В районе турецкого курорта Мармарис затонула туристическая лодка, на борту которой находились 11 человек. Как сообщают...

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