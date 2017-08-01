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У берегов Турции затонула лодка с 11 туристами
02.08.2017 12:05 — Новости Мира | БелТА
2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В районе турецкого курорта Мармарис затонула туристическая лодка, на борту которой находились 11 человек. Как сообщают информагентства, восемь человек спасены, троих найти пока не удалось.
В районе инцидента ведется поисково-спасательная операция. О национальности пострадавших пока не сообщается.-0-
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2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В районе турецкого курорта Мармарис затонула туристическая лодка, на борту которой находились 11 человек. Как сообщают...
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