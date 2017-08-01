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Исполнители терактов в Брюсселе и Париже тратили на подготовку преступлений деньги от соцвыплат
02.08.2017 12:30 — Новости Мира | Tut.by
Террористы, совершившие теракты в Париже и Брюсселе в 2015 и 2016 годах соответственно, получали деньги в качестве социальных пособий. Об этом свидетельствуют данные бельгийской Службы обработки финансовой информации (CTIF), сообщает издание Libre Belgique.
В докладе CTIF опубликованы данные о финансовых операциях боевиков. Выяснилось, что на их банковские счета поступали зарплата, пособие по безработице и другие социальные выплаты. Также часть террористов занималась грабежами и продажей наркотиков. Служба обработки финансовой информации зарегистрировала «случайные выплаты» на счетах террористов, полагая, что они и являлись доходами от незаконной деятельности. CTIF отмечает, что большая часть средств была снята и израсходована наличными на прокат автомобиля, покупку наркотиков и предметов роскоши.
Кроме того, Служба обработки финансовой информации полагает, что часть средств была также потрачена на подготовку к терактам. Исследование финансирования терактов показывает, что сложно сформировать четкую картину, как именно поступали деньги на осуществление атаки из-за того, что исполнители тратили много денег наличными. Именно поэтому нельзя оценить, сколько именно средств было потрачено на аренду машины, покупку оружия и взрывчатки и других средств, чтобы осуществить атаку. Арестованные по подозрению в совершении теракта утверждают, что за все они расплачивались наличными средствами.
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Об этом свидетельствуют данные бельгийской Службы обработки финансовой информации (CTIF), сообщает издание Libre Belgique.
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