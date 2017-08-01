Исполнители терактов в Брюсселе и Париже тратили на подготовку преступлений деньги от соцвыплат

Террористы, совершившие теракты в Париже и Брюсселе в 2015 и 2016 годах соответственно, получали деньги в качестве социальных пособий. Об этом свидетельствуют данные бельгийской Службы обработки финансовой информации (CTIF), сообщает издание Libre Belgique.



Фото: Reuters

В докладе CTIF опубликованы данные о финансовых операциях боевиков. Выяснилось, что на их банковские счета поступали зарплата, пособие по безработице и другие социальные выплаты. Также часть террористов занималась грабежами и продажей наркотиков. Служба обработки финансовой информации зарегистрировала «случайные выплаты» на счетах террористов, полагая, что они и являлись доходами от незаконной деятельности. CTIF отмечает, что большая часть средств была снята и израсходована наличными на прокат автомобиля, покупку наркотиков и предметов роскоши.

Кроме того, Служба обработки финансовой информации полагает, что часть средств была также потрачена на подготовку к терактам. Исследование финансирования терактов показывает, что сложно сформировать четкую картину, как именно поступали деньги на осуществление атаки из-за того, что исполнители тратили много денег наличными. Именно поэтому нельзя оценить, сколько именно средств было потрачено на аренду машины, покупку оружия и взрывчатки и других средств, чтобы осуществить атаку. Арестованные по подозрению в совершении теракта утверждают, что за все они расплачивались наличными средствами.

Серия терактов в Париже была совершена в ночь с 13 на 14 ноября 2015 года. В разных города прогремели взрывы, а также боевики захватили в заложники зрителей в концертном зале «Батаклан», где проходил концерт группы Eagles of Death Metal. В результате атаки погибли 130 человек.

Террористические акты в Брюсселе произошли 22 марта 2016 года. Две бомбы были взорваны в международном аэропорту города, один взрыв прогремел в вагоне метро на станции «Маэльбек». В результате погибли 32 человека, более 300 получили ранения. Ответственность за обе атаки взяло на себя «Исламское государство».