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Эвакуация людей продолжается из районов землетрясения в Китае

10.08.2017 09:01 — Новости Мира | БДГ  
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В регионе, пострадавшем от землетрясения, проходит масштабная поисково-спасательная операция.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Китае 8 августа, очаг его залегал на глубине 20 километров. Бедтвие унесло жизни 19 человек, 263 получили ранения.

Пострадал уезд Цзючжайгоу (провинция Сычуань, КНР), где сейчас спасатели, несмотря на угрозу новых толчков, проводят спасательную операцию.

На сегодняшний день из опасных районов эвакуировано более 60 тысяч человек. Из Сычуань вывезено 130 иностранных туристов.

В среду, 9 августа утром в Боро-Тала-Монгольском автономном округе (Синьцзян-Уйгурский автономный район) произошло еще одно землетрясение магнитудой 6,6. Его очаг залегал на глубине 11 км. Ранения полусили 34 человека. В течение нескольких часов было зафиксировано более сотни афтершоков.

Сейсмологи отмечают, что землетрясения в провинции Сычуань и Синьцзяне не связаны между собой.

 
 
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В регионе, пострадавшем от землетрясения, проходит масштабная поисково-спасательная операция.

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