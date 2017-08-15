В Нигерии террористка-смертница подорвала около 27 человек

Нигерийском городе Кондуга произошел теракт, унесший жизни около 30 человек.

Террористка-смертница подорвала себя на рынке в штате Борно в Нигерии, сообщают СМИ. Еще два смертника совершили подрывы около лагеря для беженцев возле рынка.

По данным местной службы спасения, в результате первого взрыва погибли минимум 27 человек, в других случаях погибших нет, однако, в общей сложности, ранения получили 83 человека.

Сообщается, то ответственность за трагедию не взяла на себя ни одна террористическая группировка, но предполагается, что это дело рук исламистов из «Боко Харам». Боевики этой группировки хотят ввести шариат во всей стране и совершали теракты в Нигерии, Камеруне и Чаде.

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