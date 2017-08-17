Теракт в Барселоне: жертвами стали граждане 18 стран

В результате теракта в Барселоне погибло 13 человек, 119 – получили травмы разной степени тяжести, 15 из них находятся в тяжелом состоянии.

Об этом пишет El Pais в пятницу, 18 августа, со ссылкой на местные власти.

Наезд микроавтобуса на толпу людей был совершен 17 августа на самой оживленной пешеходной улице Рамбла. По словам очевидцев, водитель фургона двигался по улице зигзагом со скоростью 80 км в час, стараясь задавить как можно больше количество людей. Так он проехал более 500 метров, после чего вышел из автобуса и скрылся.

Среди пострадавших граждане и подданные 18 стран: Испании, Франции, Германии, Нидерландов, Аргентины, Венесуэлы, Бельгии, Австралии, Венгрии, Перу, Румынии, Ирландии, Греции, Кубы, Македонии, Китая, Италии, Алжира.

Сообщается, что ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». Ее участники назвали исполнителей теракта «солдатами халифата» и заявили, что нападение было совершено из-за Испания призвала страны присоединиться к анти-ИГИЛовской коалиции под предводительством США.

Позже в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, совершен еще один теракт – пятеро террористов на автофургоне врезались в группу пешеходов, но были ликвидированы полицией. Были ранены семь человек, в том числе полицейский.

По информации министерства внутренних дел Каталонии, случай в приморском городе Камбрильс связан с аналогичным терактом в Барселоне.

Нападение в Барселоне стало крупнейшим за последние 13 лет. В марте 2004 года в результате терактов на вокзале и железнодорожных станциях в Мадриде погиб 191 человек, более двух тысяч пострадали. Ответственность взяли на себя джихаддисты, связанные с «Аль-Каидой».

Мэр Барселоны Ада Колау объявила о том, что в пятницу пройдет минута молчания в память о жертвах и пострадавших в результате теракта. Правительство Каталонии также объявило трехдневный траур в связи с произошедшим. В стране будут приспущены все флаги на государственных учреждениях.