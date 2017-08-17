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МИД Беларуси выразил соболезнование пострадавшим в терактах

18.08.2017 13:55 — Новости Мира | БДГ  
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Министерство иностранных дел Беларуси выразило соболезнования в связи с терактами в Испании, в результате которых погибли 14 человек, более ста получили ранения.

В Испании в последние сутки произошли три теракта: в Барселоне, близлежащем городе Камбрильсе и Альканаре.

В Барселоне фургон проехал более 500 метров по самой оживленной улице на скорости 80 км в час, по пути давя пешеходов, в итоге пострадали 119 граждан из 18 стран, 13 человек погибло.

В Камбрильсе такой же фургон пытался наехать на мирных граждан, пострадали 7 человек, среди которых оказался полицейский. Машина с террористами, устроившими наезд на пешеходов, перевернулась, после чего они попытались сбежать. 

Министерство внутренних дел Каталонии подтвердило, что все три теракта связаны между собой. Сообщается также, что на пятерых террористах, совершивших наезд на людей в городе Камбрильс и уничтоженных полицией, были пояса смертников. Министерство иностранных дел Испании сообщило о намерении рассмотреть вопрос о терроризме в стране. Отмечается, что на данный момент уровень террористической угрозы определен как четвертый, тогда как самым высоким считается пятый.

Утром в пятницу в МИД Беларуси сообщили, что информации о потерпевших белорусах нет, белорусское посольство в Испании продолжает отслеживать ситуацию.

МИД порекомендовал белорусским гражданам, находящимся в Испании, воздержаться от посещения мест терактов и мест большого скопления людей.

 
 
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Министерство иностранных дел Беларуси выразило соболезнования в связи с терактами в Испании, в результате которых погибли 14 человек, более ста получили ранения.

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