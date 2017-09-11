|
Ураган "Ирма" оставил без света более 3 млн человек во Флориде
11.09.2017 06:33 — Новости Мира | Tut.by
Во Флориде из-за урагана «Ирма» без электричества остались около 3,3 млн человек. Об этом сообщает
По данным оператора, некоторым потребителям придется ждать недели до восстановления света, так как некоторые части системы придется полностью восстанавливать. «Компания отключила один из двух реакторов на АЭС в Майами», — отмечается в сообщении FPL. Кроме того, в штате были закрыты около 6 тыс. заправок.
Отключение электроэнергии затронуло и половину округа Майами-Дейд, где расположен город Майами, передает
По данным агентства, ослабевший до второй категории ураган все еще способен ломать деревья, вызывать сильные волны и повреждать постройки. Также на юге штата из-за ураган появились торнадо.
Шторм прошел от архипелага Флорида-Кис у южного побережья штата к острову Марко Айленд, на котором находится одноименный город, и дошел до города Нейплс. Центр урагана все это время проходил по суше, скорость ветра в Нейплс и Марко Айленд при этом достигала 200 км/ч, уточняет New York Times.
Ураган вызвал сильные дожди в штате, в разных районах которого выпало от 30 до 36 см осадков.
6,5 млн человек, треть населения штата, получили приказ эвакуироваться с юга штата. Около 170 тыс. человек были размещены в убежищах. В некоторых округах был введен комендантский час.
Пока ураган проходил
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ураган "Ирма" оставил без света более 3 млн человек. Оператор признает, что на восстановление снабжения электроэнергии могут уйти недели.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии