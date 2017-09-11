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Ураган "Ирма" оставил без света более 3 млн человек во Флориде

11.09.2017 06:33 — Новости Мира | Tut.by  
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Во Флориде из-за урагана «Ирма» без электричества остались около 3,3 млн человек. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные крупнейшего оператора энергосетей штата Florida Power & Light.


Последствия урагана Ирма на острове Сен-Мартен в Карибском бассейне. Фото: Reuters

По данным оператора, некоторым потребителям придется ждать недели до восстановления света, так как некоторые части системы придется полностью восстанавливать. «Компания отключила один из двух реакторов на АЭС в Майами», — отмечается в сообщении FPL. Кроме того, в штате были закрыты около 6 тыс. заправок.

Отключение электроэнергии затронуло и половину округа Майами-Дейд, где расположен город Майами, передает Reuters.

По данным агентства, ослабевший до второй категории ураган все еще способен ломать деревья, вызывать сильные волны и повреждать постройки. Также на юге штата из-за ураган появились торнадо.

Шторм прошел от архипелага Флорида-Кис у южного побережья штата к острову Марко Айленд, на котором находится одноименный город, и дошел до города Нейплс. Центр урагана все это время проходил по суше, скорость ветра в Нейплс и Марко Айленд при этом достигала 200 км/ч, уточняет New York Times.

Ураган вызвал сильные дожди в штате, в разных районах которого выпало от 30 до 36 см осадков.

6,5 млн человек, треть населения штата, получили приказ эвакуироваться с юга штата. Около 170 тыс. человек были размещены в убежищах. В некоторых округах был введен комендантский час.

Пока ураган проходил по островам Карибского бассейна, его жертвами на Кубе стали 28 человек. В США от урагана погиб один человек, уточняет агентство.

 
 
Ссылка на источник 206
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Ураган "Ирма" оставил без света более 3 млн человек. Оператор признает, что на восстановление снабжения электроэнергии могут уйти недели.

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