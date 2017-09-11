Во Флориде из-за урагана «Ирма» без электричества остались около 3,3 млн человек. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные крупнейшего оператора энергосетей штата Florida Power & Light.



Последствия урагана Ирма на острове Сен-Мартен в Карибском бассейне. Фото: Reuters

По данным оператора, некоторым потребителям придется ждать недели до восстановления света, так как некоторые части системы придется полностью восстанавливать. «Компания отключила один из двух реакторов на АЭС в Майами», — отмечается в сообщении FPL. Кроме того, в штате были закрыты около 6 тыс. заправок.

Отключение электроэнергии затронуло и половину округа Майами-Дейд, где расположен город Майами, передает Reuters .

По данным агентства, ослабевший до второй категории ураган все еще способен ломать деревья, вызывать сильные волны и повреждать постройки. Также на юге штата из-за ураган появились торнадо.

Шторм прошел от архипелага Флорида-Кис у южного побережья штата к острову Марко Айленд, на котором находится одноименный город, и дошел до города Нейплс. Центр урагана все это время проходил по суше, скорость ветра в Нейплс и Марко Айленд при этом достигала 200 км/ч, уточняет New York Times.

Ураган вызвал сильные дожди в штате, в разных районах которого выпало от 30 до 36 см осадков.

6,5 млн человек, треть населения штата, получили приказ эвакуироваться с юга штата. Около 170 тыс. человек были размещены в убежищах. В некоторых округах был введен комендантский час.

Пока ураган проходил по островам Карибского бассейна , его жертвами на Кубе стали 28 человек. В США от урагана погиб один человек, уточняет агентство.