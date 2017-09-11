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В Украине завели дело по "прорыву Саакашвили" и рассказали о запрете применять оружие
11.09.2017 07:02 — Новости Мира | Tut.by
Вечером 10 сентября Михаил Саакашвили со сторонниками прибыл в Львов. Тем временем полиция завела уголовное дело по «прорыву Саакашвили», в погранслужбе рассказали о запрете стрелять, а в МИД Польши вызвали посла Украины в связи с ситуацией с бывшим губернатором Одесской области.
В воскресенье вечером экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прибыл во Львов, где его встречали народные депутаты и сторонники. Видео встречи Саакашвили выложил у себя на странице в
Политик поблагодарил всех, кто помог ему вернуться в Украину и подверг критике действия властей, которые пытались не допустить его в страну.
«За эту Украину я готов отдать свою жизнь, так как если она состоится, то станет супер-государством», — заявил Саакашвили.
По словам экс-президента Грузии, дальнейших планов у него пока нет, он будет ждать во Львове своих жену и сына и проводить консультации с другими политиками.
Уголовное дело
Национальная полиция Украины во Львове
Дело возбуждено по признакам ч. 1 ст. 332 УК Украины («Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины»). По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
В Национальной полиции отметили, что во время «прорыва Саакашвили» на пункте пропуска пострадали 11 полицейских.
Запрет на применение оружия
Спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян в воем
«Журналисты спрашивают: почему пограничники не использовали оружие? Отвечаю: пограничники получили приказ не применять оружие и средства физического воздействия, поскольку проходила „мирная акция“», — написал Слободян.
Вызов посла Украины в МИД Польши
Посол Украины в Варшаве Андрей Дещица был вызван в МИД Польши в связи с ситуацией с бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили. Об этом в воскресенье, 10 сентября, заявил депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольский, передает
Депутат рассказал журналистам, что нынешняя политика властей Украины в отношении Саакашвили является «нарушением европейских стандартов», которые Киев принял ради подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Сариуш-Вольский отметил, что за ситуацией с экс-губернатором Одесской области следят глава МВД Мариуш Блащак, министр иностранных дел Витольд Ващиковский и министр инфраструктуры и развития Анджей Адамчик. Также он пообещал поднять эту тему на заседании Европарламента.
«Прорыв Саакашвили»
10 сентября бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, лишенный украинского гражданства,
Просидев в вагоне несколько часов, бывший грузинский президент отправился к польско-украинской границе на автобусе. На контрольно-пропускном пункте «Шегини» сторонники политика
Тем не менее украинские власти не стали применять каких-либо мер по отношению к Саакашвили. Он беспрепятственно доехал до Львова.
Сам бывший президент Грузии неоднократно заявлял, что вернется на Украину и считает лишение его гражданства
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Вечером 10 сентября Михаил Саакашвили со сторонниками прибыл в Львов.
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