Вечером 10 сентября Михаил Саакашвили со сторонниками прибыл в Львов. Тем временем полиция завела уголовное дело по «прорыву Саакашвили», в погранслужбе рассказали о запрете стрелять, а в МИД Польши вызвали посла Украины в связи с ситуацией с бывшим губернатором Одесской области.



Михаил Саакашвили в окружении сторонников на украинской территории. 10 сентября 2017 года. Фото: Reuters

В воскресенье вечером экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прибыл во Львов, где его встречали народные депутаты и сторонники. Видео встречи Саакашвили выложил у себя на странице в Facebook .

Политик поблагодарил всех, кто помог ему вернуться в Украину и подверг критике действия властей, которые пытались не допустить его в страну.

«За эту Украину я готов отдать свою жизнь, так как если она состоится, то станет супер-государством», — заявил Саакашвили.

По словам экс-президента Грузии, дальнейших планов у него пока нет, он будет ждать во Львове своих жену и сына и проводить консультации с другими политиками.

Уголовное дело

Национальная полиция Украины во Львове завела уголовное дело после того, как сторонники экс-главы обладминистрации Одессы Михаила Саакашвили, лишенного гражданства, помогли ему прорваться через КПП «Шегини» на польско-украинской границе. Об этом говорится в сообщении на сайте полиции.

Дело возбуждено по признакам ч. 1 ст. 332 УК Украины («Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины»). По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В Национальной полиции отметили, что во время «прорыва Саакашвили» на пункте пропуска пострадали 11 полицейских.​

Запрет на применение оружия

Спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян в воем Facebook объяснил, почему украинские пограничники не могли применить оружие во время прорыва бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили и его сторонников через контрольно-пропускном пункте «Шегини».

«Журналисты спрашивают: почему пограничники не использовали оружие? Отвечаю: пограничники получили приказ не применять оружие и средства физического воздействия, поскольку проходила „мирная акция“», — написал Слободян.

Вызов посла Украины в МИД Польши

Посол Украины в Варшаве Андрей Дещица был вызван в МИД Польши в связи с ситуацией с бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили. Об этом в воскресенье, 10 сентября, заявил депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольский, передает Onet .

Депутат рассказал журналистам, что нынешняя политика властей Украины в отношении Саакашвили является «нарушением европейских стандартов», которые Киев принял ради подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Сариуш-Вольский отметил, что за ситуацией с экс-губернатором Одесской области следят глава МВД Мариуш Блащак, министр иностранных дел Витольд Ващиковский и министр инфраструктуры и развития Анджей Адамчик. Также он пообещал поднять эту тему на заседании Европарламента.

«Прорыв Саакашвили»

10 сентября бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, лишенный украинского гражданства, отправился из польского города Жешув в заранее анонсированное путешествие на украинскую территорию в сопровождении большой группы журналистов и украинских оппозиционных политиков, включая Юлию Тимошенко. Сначала Саакашвили ехал на автобусе, затем в Пшемышле пересел на украинский поезд до Львова, но поезд не отправлялся, а украинская железнодорожная компания требовала от Саакашвили выйти из вагона, поскольку ему запрещен въезд в Украину.

Просидев в вагоне несколько часов, бывший грузинский президент отправился к польско-украинской границе на автобусе. На контрольно-пропускном пункте «Шегини» сторонники политика прорвали оцепление , после чего Саакашвили попал на территорию Украины, при этом произошла драка с полицейскими и пограничниками. В Госпогранслужбе Украины это происшествие назвали «массовым нарушением государственной границы».

Тем не менее украинские власти не стали применять каких-либо мер по отношению к Саакашвили. Он беспрепятственно доехал до Львова.

Сам бывший президент Грузии неоднократно заявлял, что вернется на Украину и считает лишение его гражданства незаконным . В Украине ему грозит депортация в Грузию, где экс-президенту грозит до 11 лет заключения .