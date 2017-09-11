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МИД Сирии призвал США покинуть страну, иначе они будут рассматриваться как враждебная сила
11.09.2017 07:27 — Новости Мира | Tut.by
Американское военное присутствие в Сирии является «незаконным и неприемлемым», так как оно не было одобрено правительством арабской республики. Об этом заявил в интервью телестанции «
«Действия США и возглавляемой ими коалиции не имеют никаких оправданий, ибо они разрушают Сирию, убивая в ходе авиаударов мирных жителей и разрушая экономическую инфраструктуру, — подчеркнул дипломат. — Это соответствует планам террористов, но не отвечает интересам сирийского народа».
Мекдад указал, что «всем, кто хочет воевать против террористических формирований, следует координировать свои действия с Сирией и ее союзниками».
Замглавы сирийского МИД назвал «последней большой битвой» сражение за Дейр-эз-Зор, которое ведут сейчас правительственные войска. «Этот город и провинция очень важны для нас, так как они находятся у границы с Ираком, — отметил Мекдад. — Поэтому успехи сирийской армии носят стратегический характер и приближают разгром банд террористической группировки „Исламское государство“».
США создали на территории северо-восточной провинции Хасеке три военные базы и еще одну в Кобани. Примерно 1,5 тыс. американских спецназовцев оказывают поддержку «Силам демократической Сирии» (СДС), которые штурмуют город Ракку. В субботу СДС начали наступление на Дейр-эз-Зор и выбили террористов ИГ из промышленной зоны к востоку от города.
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По словам замглавы МИД республики Фейсала Мекдада, действия США и возглавляемой ими коалиции "разрушают Сирию, убивая в ходе авиаударов мирных жителей и разрушая...
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