Центр Майами затоплен. Трамп объявил в штате режим стихийного бедствия

Президент США Дональд Трамп утвердил предложение губернатора Флориды и ввел режим стихийного бедствия во Флориде из-за урагана «Ирма», сообщает Reuters.



Фото: Reuters

Чтобы оказать помощь штату, во Флориду направлены все ресурсы федерального правительства.

«Ясно, что вся страна солидарна с Флоридой в тот момент, когда ураган „Ирма“ осаждает наш штат. Я знаю, что люди со всех уголков планеты хотят помочь и поддержать Флориду. Это вдохновляет, от лица населения Флориды я хочу заявить, что мы ценим поддержку и поступательное сотрудничество», — цитирует губернатора Флориды Рика Скотта ТАСС.

Сам Трамп назвал ураган «огромным монстром» и заявил о намерении посетить штат.

Пока же центр Флориды затоплен. Ураганный ветер валит деревья и срывает крыши, без света остались более 3 млн человек.

Закрыт международный аэропор Майами.

Более 116 тыс. жителей Флориды размещены в 530 временных убежищах. Обязательной эвакуации подлежат около 6,5 млн человек — треть населения Флориды.

К настоящему времени «Ирма» ослабел с четвертой до второй категории. Однако ураган не утих. Согласно прогнозам, атмосферное явление во второй половине дня понедельника приблизится к границе со штатом Джорджия и, замедляя скорость вихревых потоков в эпицентре, устремится к Алабаме.

Национальный центр по наблюдению за ураганами США предупредил, что вскоре направление ветра изменится и будет обращено к побережью. «Это приведет к резким повышениям уровня воды в течение считанных минут на юго-западном побережье. Уезжайте подальше от воды. В этих районах ожидается подтопление до 4,6 м над уровнем земли», — предупредили специалисты центра. В городе Нейплс на юго-восточном побережье Флориды всего за полтора часа прилив воды превысил норму на 2,1 м.

Спасение животных

Сотни средних школ округа Майами-Дейд закрываются на неопределенный срок в связи с ураганом. Об этом сообщила в воскресенье дирекция 392 образовательных учреждений Майами-Дейд, в которых насчитывается 345 тыс. школьников, около 40 тыс. преподавателей и членов обслуживающего персонала. Губернатор Рик Скотт еще на прошлой неделе распорядился прекратить занятия во всех школах, колледжах, университетах и закрыть государственные учреждения до 11 сентября. Освободившиеся помещения были выделены для временного размещения тех, кто потеряет кров в результате урагана.



Фото: Reuters

Очевидно, «Ирма» не даст возобновить к понедельнику учебный процесс. Тем временем сотрудники зоопарков и парков отдыха Флориды принимают особые меры предосторожности для защиты животных от последствий урагана. Это касается прежде всего розовых фламинго, являющихся визитной карточкой штата. Администрация парка отдыха Bush Gardens в городе Тампа выложила видео, на котором стая фламинго друг за другом послушно идет за смотрителем во временное убежище.

WATCH: This is what it looks like when you have to evacuate flamingos at @BuschGardens because of Hurricane #Irma. Публикация от CBS This Morning (@cbsthismorning) Сен 10 2017 в 12:15 PDT

Аналогичные меры приняло руководство других подобных учреждений, включая зоопарк Майами. «Главным образом мы беспокоимся о надежности генераторов энергии, которые обеспечивают работу вольеров и аквариумов. Если их обесточить, то кислород перестанет поступать в воду и животные погибнут», — заявил ранее пресс-секретарь зоопарка Рон Маджилл. Телеканалы в своих репортажах показали, как сотрудники зоопарков и парков отдыха в спешном порядке оборудуют для животных отдельные помещения, укрепляя их стены и двери. В некоторых случаях используются общественные туалеты с ванными комнатами, в которых расселяют прежде всего водоплавающих и рептилий.

Мародерство на улицах

Девять человек были арестованы в городе Форт-Лодердейл за грабеж ломбарда во время бедствия.

«Попасть за решетку ради пары кроссовок — это дурной выбор. Оставайтесь дома, присматривайте за своими родственниками и будьте благодарны судьбе за то, что вы целы и невредимы», — заявил начальник управления городской полиции Рик Маглионе.