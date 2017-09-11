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Центр Майами затоплен. Трамп объявил в штате режим стихийного бедствия
11.09.2017 10:23 — Новости Мира | Tut.by
Президент США Дональд Трамп утвердил предложение губернатора Флориды и ввел режим стихийного бедствия во Флориде из-за урагана «Ирма», сообщает Reuters.
Чтобы оказать помощь штату, во Флориду направлены все ресурсы федерального правительства.
«Ясно, что вся страна солидарна с Флоридой в тот момент, когда ураган „Ирма“ осаждает наш штат. Я знаю, что люди со всех уголков планеты хотят помочь и поддержать Флориду. Это вдохновляет, от лица населения Флориды я хочу заявить, что мы ценим поддержку и поступательное сотрудничество», — цитирует губернатора Флориды Рика Скотта ТАСС.
Сам Трамп назвал ураган «огромным монстром» и заявил о намерении посетить штат.
Пока же центр Флориды затоплен. Ураганный ветер валит деревья и срывает крыши,
Закрыт международный аэропор Майами.
Более 116 тыс. жителей Флориды размещены в 530 временных убежищах. Обязательной эвакуации подлежат около 6,5 млн человек — треть населения Флориды.
К настоящему времени «Ирма» ослабел с четвертой до второй категории. Однако ураган не утих. Согласно прогнозам, атмосферное явление во второй половине дня понедельника приблизится к границе со штатом Джорджия и, замедляя скорость вихревых потоков в эпицентре, устремится к Алабаме.
Национальный центр по наблюдению за ураганами США предупредил, что вскоре направление ветра изменится и будет обращено к побережью. «Это приведет к резким повышениям уровня воды в течение считанных минут на юго-западном побережье. Уезжайте подальше от воды. В этих районах ожидается подтопление до 4,6 м над уровнем земли», — предупредили специалисты центра. В городе Нейплс на юго-восточном побережье Флориды всего за полтора часа прилив воды превысил норму на 2,1 м.
Спасение животных
Сотни средних школ округа Майами-Дейд закрываются на неопределенный срок в связи с ураганом. Об этом сообщила в воскресенье дирекция 392 образовательных учреждений Майами-Дейд, в которых насчитывается 345 тыс. школьников, около 40 тыс. преподавателей и членов обслуживающего персонала. Губернатор Рик Скотт еще на прошлой неделе распорядился прекратить занятия во всех школах, колледжах, университетах и закрыть государственные учреждения до 11 сентября. Освободившиеся помещения были выделены для временного размещения тех, кто потеряет кров в результате урагана.
Очевидно, «Ирма» не даст возобновить к понедельнику учебный процесс. Тем временем сотрудники зоопарков и парков отдыха Флориды принимают особые меры предосторожности для защиты животных от последствий урагана. Это касается прежде всего розовых фламинго, являющихся визитной карточкой штата. Администрация парка отдыха Bush Gardens в городе Тампа выложила видео, на котором стая фламинго друг за другом послушно идет за смотрителем во временное убежище.
Аналогичные меры приняло руководство других подобных учреждений, включая зоопарк Майами. «Главным образом мы беспокоимся о надежности генераторов энергии, которые обеспечивают работу вольеров и аквариумов. Если их обесточить, то кислород перестанет поступать в воду и животные погибнут», — заявил ранее пресс-секретарь зоопарка Рон Маджилл. Телеканалы в своих репортажах показали, как сотрудники зоопарков и парков отдыха в спешном порядке оборудуют для животных отдельные помещения, укрепляя их стены и двери. В некоторых случаях используются общественные туалеты с ванными комнатами, в которых расселяют прежде всего водоплавающих и рептилий.
Мародерство на улицах
Девять человек были арестованы в городе Форт-Лодердейл за грабеж ломбарда во время бедствия.
«Попасть за решетку ради пары кроссовок — это дурной выбор. Оставайтесь дома, присматривайте за своими родственниками и будьте благодарны судьбе за то, что вы целы и невредимы», — заявил начальник управления городской полиции Рик Маглионе.
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