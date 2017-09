Центр Майами затоплен. Трамп объявил в штате режим стихийного бедствия

Президент США Дональд Трамп утвердил предложение губернатора Флориды и ввел режим стихийного бедствия во Флориде из-за урагана «Ирма», сообщает Reuters.

Чтобы оказать помощь штату, во Флориду направлены все ресурсы федерального правительства.

«Ясно, что вся страна солидарна с Флоридой в тот момент, когда ураган „Ирма“ осаждает наш штат. Я знаю, что люди со всех уголков планеты хотят помочь и поддержать Флориду. Это вдохновляет, от лица населения Флориды я хочу заявить, что мы ценим поддержку и поступательное сотрудничество», — цитирует губернатора Флориды Рика Скотта ТАСС.

Сам Трамп назвал ураган «огромным монстром» и заявил о намерении посетить штат.

Пока же центр Флориды затоплен. Ураганный ветер валит деревья и срывает крыши, без света остались более 3 млн человек.

This is Miami right now. #HurricaneIrma pic.twitter.com/bhVqJ1bmCP

Закрыт международный аэропор Майами.

Более 116 тыс. жителей Флориды размещены в 530 временных убежищах. Обязательной эвакуации подлежат около 6,5 млн человек — треть населения Флориды.

К настоящему времени «Ирма» ослабел с четвертой до второй категории. Однако ураган не утих. Согласно прогнозам, атмосферное явление во второй половине дня понедельника приблизится к границе со штатом Джорджия и, замедляя скорость вихревых потоков в эпицентре, устремится к Алабаме.