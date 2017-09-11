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Лавров пообещал уравнять условия работы российских и американских дипломатов

11.09.2017 15:28 — Новости Мира | Tut.by  
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Москва намерена полностью уравнять условия работы американских дипломатов в России и российских в США, заявил в понедельник, 11 сентября, министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции в Аммане. Видео выступления доступно на официальной странице МИД России в Facebook.

Лавров напомнил, что ранее Россия обратилась к Вашингтону с просьбой уравнять число своих дипломатов с численностью дипкорпуса РФ в США. При этом, отметил глава МИД, Москва проявила «добрую волю», включив в список сотрудников российских дипмиссий в Соединенных Штатах и тех россиян, которые работают в представительстве при ООН.

«Соединенные Штаты как бы прикарманили этот наш добрый жест и сказали: раз русские хотят паритета, то пускай закрывают одно из четырех генеральных консульств, потому что у нас в России только три генеральных консульства. Если уж они взяли паритет в качестве критерия, мы сейчас рассматриваем те условия, в которых работают американские загранучреждения в России и российские в США, и приведем эти условия в полное соответствие с тем, что называется паритетом», — пояснил министр.

2 сентября Россия по требованию американской стороны закрыла генеральное консульство в Сан-Франциско, в здании прошли обыски. Кроме того, работу прекратили два здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Подобные требования США стали ответом на предложение России до 1 сентября сократить до 455 человек общее количество персонала, занятого в американских дипмиссиях в РФ — таким образом российский МИД отреагировал на принятие сенатом Конгресса США законопроекта, ужесточающего санкции против России.

 
 
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"Если уж они взяли паритет в качестве критерия, мы сейчас рассматриваем те условия, в которых работают американские загранучреждения в России и российские в США, и...

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