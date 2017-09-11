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Лавров пообещал уравнять условия работы российских и американских дипломатов
11.09.2017 15:28 — Новости Мира | Tut.by
Москва намерена полностью уравнять условия работы американских дипломатов в России и российских в США, заявил в понедельник, 11 сентября, министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции в Аммане. Видео выступления доступно на официальной странице МИД России в
Лавров напомнил, что ранее Россия обратилась к Вашингтону с просьбой уравнять число своих дипломатов с численностью дипкорпуса РФ в США. При этом, отметил глава МИД, Москва проявила «добрую волю», включив в список сотрудников российских дипмиссий в Соединенных Штатах и тех россиян, которые работают в представительстве при ООН.
«Соединенные Штаты как бы прикарманили этот наш добрый жест и сказали: раз русские хотят паритета, то пускай закрывают одно из четырех генеральных консульств, потому что у нас в России только три генеральных консульства. Если уж они взяли паритет в качестве критерия, мы сейчас рассматриваем те условия, в которых работают американские загранучреждения в России и российские в США, и приведем эти условия в полное соответствие с тем, что называется паритетом», — пояснил министр.
2 сентября Россия
Подобные требования США стали ответом на предложение России до 1 сентября
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"Если уж они взяли паритет в качестве критерия, мы сейчас рассматриваем те условия, в которых работают американские загранучреждения в России и российские в США, и...
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